¿Pudo Jack haber sobrevivido en el Titanic?; científico lo revela

La de Jack y Rose también ha sido una de las historias de amor más trágicas del séptimo arte, pero durante todos estos años, millones de fans se han preguntado si el protagonista (DiCaprio) pudo haberse salvado si hubiese subido a la tabla junto a su amada.El astrofísico y divulgador científico Neil DeGrasse Tyson ha resuelto el problema. Recientemente en su programa "StarTalk", Tyson habló de la incógnita que encierra este final y en su opinión, nadie en su sano juicio se rendiría después de un solo intento y se dejaría morir."Pudiese tener éxito o no, yo lo intentaría más de una vez. Lo intentas una vez y ‘Oh, esto no va a funcionar. Simplemente me congelaré en el agua hasta la muerte’. No, perdona, no. El instinto de supervivencia es mucho más fuerte que eso en cualquier persona y especialmente en ese personaje. Él es un superviviente, ¿no? Lo supera, él lo supera".Para Neil, éste es uno de los grandes errores o desaciertos del filme, pues hace que la historia de amor sea poco creíble.