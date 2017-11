Publicidad

Con la finalidad de incrementar las capacidades científicas de los alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG) la facultad de Agronomía trabaja a la par de la Doctora Miriam Isidrón Pérez, originaria de la Habana, Cuba, en el proyecto ‘Incremento de las capacidades científicas y tecnológicas para elevar la eficiencia y el nivel de propagación in vitro y ex vitro de accesione de agave pertenecientes a las colecciones Nacionales de UG-SAGARPA y su caracterización molecular’El Doctor Héctor Gordón Nuñez Palenius, de laboratorio de Biotecnología y Protección Vegetal, destacó que México es el centro de origen del género agave ya que se han registrado 210 especies en el mundo, de las cuales el 75% se encuentran en nuestro país.“El agave en griego significa noble, admirable, excelso, el mejor, le pusieron ese nombre al encontrar que los nativos latinoamericanos tenían más de 70 usos para esta planta”, destacó.Nuñez Palenius solicitó al consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) una beca para que la doctora Miriam Isidrón pudiera instalarse en Irapuato y trabajar con los jóvenes de la UG.“Ya con la universidad he tenido varios años de colaboración, ya este es la cuarta ocasión que visito esta universidad, en dos ocasiones anteriores fue por una aprobación de la Agencia Mexicana de Colaboración Internacional para impartir cursos de pregrado y posgrado en relación al cultivo de vegetales”, dijo.El proyecto lleva operando más de un mes en el plantel.“Llevamos un mes y medio de clases y están desarrollando sus prácticas con mucha habilidad, también su manejo del vocabulario relativo al cultivo de tejido ya va avanzando, el seminario se mostraron con mucha destreza y van adquiriendo habilidades ya también en el cultivo in vitro, hoy tomaron algunas fotos”, relató.La acción fundamental de Miriam Isidrón Pérez, además de la capacitación, está enmarcada en apoyar todos los trabajos que viene desarrollando el laboratorio en relación con la colección de agave.“En el campo donde existe una gran cantidad de ejemplares, en esta colección que tiene la UG es de un valor inestimable para todo el campo de la conversación de agaves del país”, dijo.Parte de la colección de agaves se conservan en el laboratorio in vitro, para que si en alguna ocasión algún ejemplar sufriera algún daño, se cuente con la réplica para multiplicarla, aseguró.Explicó que el trabajo de protocolos de multiplicación ya lleva varios años de colaboración, incluso el año pasado se utilizaron de algunos bioreactores para acelerar la multiplicación, trabajos en los que se ha avanzado bastante.