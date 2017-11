Piden justicia tras casi un año del accidente

El 17 de diciembre de 2016, Antonio Hernández Barrón sufrió de un accidente sobre la carretera que conduce a Huanímaro al ser golpeado por un tractor que casi le provocó la pérdida de un ojo y cerca de cumplir un año, el hermano del afectado denunció que el responsable del percance no ha pagado los gastos generados por el tratamiento.

Antonio Hernández sufrió de fracturas en el pómulo derecho de la cara y en la nariz a causa del accidente que ocurrió en el banco de materiales ubicado frente al Hospital Bicentenario, pero los responsables del accidente solo les ofrecieron un pago de 23 mil pesos para solventar el daño que se causó, propuesta que rechazaron los familiares del afectado.

“No alcance a reaccionar y me agarro con la llanta de atrás de un lado de la sembradora y me impactó contra una barda en una reja y me abrió la frente lo que es de un lado de un ojo y me fracturo la nariz”, declaró Antonio Hernández.

Pero con el paso de los meses, uno de los hermanos del afectado Juan Hernández denunció que aún existen irregularidades en el caso, siendo una de ellas que los dueños del tractor trataron de sacarlo de la pensión donde esta resguardado presentando solo la factura.

“Ya he mandado escritos a las autoridades estatales, al mismo gobernador, Miguel Márquez, le dije que me ayudara, le giró la indicación al alcalde Manuel Granados, pero hasta el momento no ha hecho nada”, declaró Juan Hernández.

Actualmente, Antonio Hernández trabaja cuando no sufre de dolencias a causa de los daños que le dejo el accidente, por lo que no cuenta con un empleo estable, ya que requiere que le coloquen dos válvulas de silicón en el ojo derecho para que se le pueda lubricar, operación que tendrá un costo de 28 mil pesos, sumado a los 12 mil que se invirtieron en la primera intervención para evitar que perdiera el ojo a causa del accidente.