Son palpables mejor economía y oportunidades

Publicidad



“La ciudadanía ha logrado palpar que la situación económica poco a poco ha ido mejorando, basta ver los anuncios en negocios donde ahora nuestro problema es que necesitamos personal y mano de obra calificada para la gran cantidad de oportunidades de negocio que se han abierto”, enfatizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Elen un año es, indicaron empresarios irapuatenses, quienes ven oportunidades paraen la entidad.De acuerdo con resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Inegi,, sólo por debajo de Baja California Sur, Puebla y Coahuila.El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato,, señaló que sorprende que Guanajuato no ocupe un lugar más alto, pues las cosas se han hecho bien en materia de atracción de inversiones y creación de empleo.Sin embargo, estos buenos indicadores no deben detener el trabajo en la, lo que se podrá lograr con mejores oportunidades de empleo, que generen flujo de dinero. Pero es digno de, para que ésta no impacte en la atracción de inversiones, sino que el crecimiento económico continúe.Por su parte, el empresario irapuatense,, señaló que sí ha sido visible el crecimiento económico en la entidad, sobre todo originado por los sectores automotriz y agroalimentos, los principales de la entidad.