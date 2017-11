Varían precios de flores

Publicidad

Comerciantes del mercado Tomasa Estévez dicen que la flor de temporada no aumento su precio en estos días, pues desde 10 pesos en adelante se vende a la gente, lo que si aumento son las rosas y claveles que sirven como flor para decorar las tumbas en los panteones locales pues la docena de rosa roja ya cuesta alrededor de los $150.00 pesos.Los locatarios se dijeron listos para esta celebración de Día de Muertos e indicaron que los precios de la flor de temporada como Cempasúchil, Mano de León y Nube no aumento su precio pues consideran que la economía en general no está para consumir productos en altos costos, aunque algunos de ellos comentaron que todo dependerá de cada locatario o lugar de venta de la flor.“Hay de todos los precios, pero las flores tradicionales para la ofrenda florar de los altares de muertos están a precio desde 10 pesitos se les vende lo que quieran”, dijo Azucena, comerciante del mercado Tomasa Estévez.“Mañana primero (hoy) y el dos, la gente viene y compra flor de calidad, los últimos años la gente le gusta ya comprar flor buena, como rosas, gladiolas o lilis y esas si están más caritas pero a precio”, comentó Rebeca, otra locataria.Otros comerciantes indicaron que las ventas se llegan a dividir, pues la gente comprar flores para las ofrendas de los altares de muertos donde se utiliza flor mas económica que se vende desde 10 pesos hasta otro tipo de flor más fina para el arreglo de lápidas como las rosas rojas, gladiolas u otra variedad de flor que se oferta en los mercados locales pues la gente le invierte a los arreglos florales como coronas, floreros o macetas.