El sueño de Leo López

La gran diferencia entre lo que queremos ver y lo que realmente vemos.Hace unos días, en este mismo espacio, compartí con ustedes mi percepción, concepto, idea que tengo de lo que está haciendo, contención del León quien poco a poco va obteniendo buenas notas en una prometedora pero imberbe carrera, en una difícil profesión como lo es el futbol.Muchos quieren el fácil elogio, la lisonja. Esperan encontrar confeti, quieren fiesta. No aceptan la crítica como celebración. Los invitó a que la vuelvan a leer, no les será difícil encontrar en el portal de internet del Superdeportivo mi opinión sobre el contención verdiblanco.Retomo el tema de Iván Rodríguez porque hoy quiero hablar de Leonel López, jugador que también busca una oportunidad con el primer equipo y de una exquisitez en su estilo y forma de juego.El nivel decon el León tiene tintes de “Bella Durmiente”. Algo diferente tiene este chico… bueno, ya ni tan chico, 23 años. Aguas.Se nota de inmediato cuándo toca el balón; la plasticidad de sus movimientos dentro del terreno de juego casi siempre remata con una buena ejecución y como broche de oro una gran opción de juego.La gente pide más de eso, pide más de Leonel, pero ahora ha mutado aunque la afición lo “besa”, lo mima, el problema es que se ha vuelta flojo, aletargado y prefiere seguir dormido que despertar y hacer suya la oportunidad que se le presenta. Buscan despertarlo, pero nadie lo logra; ni compañeros, directivos, cuerpo técnico, ni representante.Leonel López vive en dos mundos paralelos, aunque cada vez parece aferrarse más a sólo uno de ellos., y que busca una oportunidad.El segundo, la distracción, el desenfado, la falta de rigor y autoexigencia que termina por limitar sus oportunidades hasta un punto el que ha sido relegado a divisiones inferiores. Se le ha visto cada vez más en este.El Club se está cansando de intentar despertar a López. Parece que su “sueño” es muy profundo, que pesa más lo que hace fuera que lo que pasa adentro del campo de juego. La afición perdona, el tiempo no.Hoy, que hay pocas oportunidades para los jugadores mexicanos en Primera División y muchas menos para la apuesta por un joven, se tiene que atesorar más a los que demuestran que su calidad de juego es directamente proporcional a su fortaleza mental.Leonel López tiene muchas más condiciones futbolísticas que Iván Rodríguez.tiene mucha más fuerza mental que Leonel López.López llegó primero que Rodríguez al primer equipo del León.Rodríguez es titular con el León y López es considerado en la Copa y como suplente en Primera.López tiene 23 años. Rodríguez tiene 20.Ambos entrenan con el primer equipo. Sólo uno juega.Ninguno tiene garantizada la continuidad y mucho menos el éxito en el futbol, pero no es fácil descifrar qué le pudiera pasar ambos si toman ejemplo uno del otro: López necesita del ejemplo de Rodríguez para recuperar el camino y Rodríguez necesita ver lo que está dejando de hacer López para no extraviarse.