Leonel López, el relegado verdiblanco

El jugador de la Fiera,, está descartado para jugar anteCon la suspensión de, que no podrá estar ante los Xolos,tendrá problemas para ajustar su medio campo.Y es que un relevo natural de Mejía en la media de contención, era, sin embargo no entra en planes del entrenador felino para viajar a la frontera norte del país.Leo fue apartado por una supuesta indisciplina del primer equipo, y mandado a jugar con el León Premier de la segunda división.Con Leonel los 90 minutos en el campo, León venció 1-0 a Tepatitlán, que es dirigido pory del cual Raúl Arias es director deportivo. El juego se realizó en las instalaciones deEl tanto del triunfo fue obra del delantero esmeraldaEl 'castigo' para Leonel no es definitivo, y será cuestión de unos días más, para que pueda volver a unirse a los entrenamientos del primer equipo de la Fiera.Sin Leo en el mediocampo, el León deberá buscar otra alternativa para cubrir el hueco que ha dejado el colombiano Alex Mejía para enfrentar a los Xolos de Tijuana este viernes en el estadio Caliente.