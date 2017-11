Los muertos vivientes de la Liga Mx

Publicidad

La guadaña anda suelta y varios técnicos ya sienten su filo en el cuello.Y es que la destitución de Eduardo “Chacho”en Tijuana encendió las alarmas de un par de estretagas más, quienes posiblemente no terminen el Apertura 2017 en el banquillo de sus respectivos equipos.El caso de Hernán Cristante pasa por la baja de juego que ha tenido Toluca en las últimas semanas. Mientras que en el torneo de Copa, fueron eliminados por Atlante en octavos de final, en la Liga la calificación está en peligro, luego de sumar apenas cuatro de los últimos 15 puntos disputados. De no entrar en la fiesta grande, segurose irá, paradójicamente, directito al infierno.Al parecer, adel Río de poco le servirá haber obtenido el histórico ascenso de los Lobos BUAP a Primera División, pues de no sacar puntos que abonen a los problemas porcentuales en las últimas dos fechas del torneo, su puesto podría quedar vacante para el próximo torneo.Además, el españolestá seguro de terminar la temporada, pero su Cruz Azul está obligado a sumar al menos cuatro puntos para calificar. Sólo una buena Liguilla le daría al técnico ibérico un argumento para quedarse en el paraíso económico de la Liga MX.Más dramático es el caso de, hasta hace poco considerado el salvador de las Chivas y quien en unos meses ha dilapidado su prestigio.