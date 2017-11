Nadal, el número 1 otro año más

Publicidad

terminará el año como el número uno del mundo por cuarta ocasión, tras derrotar el miércoles al surcoreano Hyeon Chung por 7-5, 6-3 en la segunda ronda delEl español de 31 años no terminaba la temporada en lo más alto del ranking desde 2013.se colocaron en el pináculo después."Ha sido un año increíble. Hace un año, seguro que nunca soñé con volver a ser el número uno al final de la temporada ", dijo Nadal, quien se perdió una buena parte de la temporada pasada por una lesión en la muñeca. "Es algo que significa mucho para mí, pero la temporada no ha terminado", agregó el dueño de 16 títulos de Grand Slam.La recuperación de Nadal luego de haber pasado por la lesión, un bajó en su condición física y una merma en su confianza ha sido asombrosa. Este año alcanzó, perdiendo ante Roger Federer en el Abierto de Australia, pero ganó un décimo título delantes de ganar elpor tercera vez.Nadal, que está empatado con Djokovic en la cifra récord de 30 títulos de torneos Masters, nunca ha ganado el título de París. En su próximo partido enfrentará al uruguayo Pablo Cuevas, que venció 6-7 (5), 7-6 (1), 6-2 al español Albert Ramos Viñolas., por su parte, continuó con su propia historia de recuperación y se ubicó a dos victorias de clasificarse a la Copa Masters de fin de año.El argentino avanzó a los octavos de final del Masters parisino al vencer 6-2, 6-2 a Joao Sousa, y necesita alcanzar las semifinales para superar a Pablo Carreño Busta en la suma de puntos de la temporada yDel Potro enfrentará al holandés Robin Haase, que protagonizó la gran sorpresa de la jornada al eliminar por 3-6, 6-2, 6-2 al cuarto preclasificado Alexander Zverev.El argentino Diego Schwartzman fue eliminado en la segunda ronda 7-6 (2), 6-7 (11), 6-3 por el estadounidense John Isner.Después de desperdiciar tres match points en el desempate, Isner tuvo que guardar el set point para llegar a 11-11, pero una doble falta de Isner le dio a Schwartzman un punto de set durante su propio saque y luego niveló el partido cuando Isner cometió otro error no forzado con una derecha.Pero Isner, que perdió la final del año pasado ante Murray, tomó el control del set decisivo.Kevin Anderson se quedó sin posibilidades de clasificarse a la Copa Masters al perder 5-7, 6-4, 7-5 ante Fernando Verdasco.