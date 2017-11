Publicidad

Este mes podrás disfrutar de obras de teatro y música en diferentes lugares.Toma nota, aquí la lista de eventos para este mes:Teatro Manuel Doblado7 y 9:30 de la noche$250 a $600La Dama de Negro provocará que los asistentes ‘arañen’ la butacas.La afamada obra de Susan Hill vuelve como es costumbre a la ciudad para asustar a los leoneses antes del tradicional Día de Muertos.Odiseo Bichir y Ernesto D’Alessio contarán la historia de Arthur Kipps, un hombre que vive esta historia de terror y que por casi dos horas hará gritar a los asistentes. John Morris, será quien guíe a Kipps por este sinuoso camino, sin saber que, en ello podría terminar su vida.Lugar: Parque ExploraHora: 9 de la nocheCostos: $10 a $50 pesosEste festival pretende impulsar las tradiciones y cultura del Día de Muertos. Por la mañana la gastronomía, música y demás actividades serán el eje de esta fiesta, y por la noche, la variedad artística estará a cargo de Alejandro Marcovich (Tributo a Caifanes, el jueves 2), Los Valedores de la Sierra (viernes 3), Carla Morrison (sábado 4), Ximena Sariñana (domingo 5) así como la Guerra de Bandas Sonoras, Homenaje Canto a la Muerte, Ballet Folklórico UV o el Circo Xempa.Lugar: PoliforumHora: 10 de la nocheCostos: $250 a $1,900Por primera vez, ofrecerán un concierto diferente en León. La evolución de la banda la vivieron la mayoría de sus fans guanajuatenses, ¿quién no recuerda cuando eran los teloneros de los bailes de los Tigres del Norte y se presentaron de forma humilde en el escenario? Ahora son la banda más seguida del país, y el concierto es una especie de agradecimiento por su acompañamiento.Lugar: EBC (Escuela Bancaria y Comercial)Hora: 8 de la nocheCostos: $385 a $1,100 (convivencia)El ex integrante de Pxndx mostrará su segundo disco “Noche”, un material más personal, lleno de claroscuros y con el que se siente más feliz, una conexión entre él y sus canciones. El público recibirá también un set list que incluirá melodías de su primer proyecto “Carmesí”.Lugar: Maybach Concert HallHora: 8 de la nocheCosto: $135Como parte del Ciclo número 7 del Circuito Indio, Jonáz (A band of bitches y Plastilina Mosh), presentará su álbum solista, “Mi primer disco”. Estará acompañado de otros viejos conocidos de la escena musical.Teatro del IMSS Ignacio García Téllez7 de la tarde$170Llega a León un fragmento de la vida de uno de los más grandes genios del Siglo XX: Pablo Picasso, quien durante la ocupación alemana en Francia, fue detenido por una funcionaria de cultura, para que reconociera y certificara que tres de sus pinturas eran auténticas. Es una historia que muestra a un pintor capaz de seducir a su enemigo, someterlo y convertirlo en su más ferviente admirador.*Miércoles 15: Teatro Manuel Doblado8 de la noche (única función)$275 a $440Por segunda ocasión, la obra basada en el best seller de Daniela Di Segni regresa a la ciudad. Muestra la historia de tres mujeres que intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. El elenco está formado por: Lourdes Garza, Yeckaterina Kiev, Lilli Brillanti, Silvia Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés (alternan funciones).: Parque Metropolitano: 9 de la noche: $100Después de las noches mágicas la música será el elemento que mueva miles de cuerpos. El festival más esperado presenta a La Adictiva (viernes 17), Steve Aoki (sábado 18) y Café Tacvba (domingo 19).Además, las mañanas se calentarán con artistas locales, y el canto de Il Bello Canto desde Valencia, quienes fueron nominados al Latin Grammy.: Poliforum8 de la noche$400 a $1,600Será un concierto como parte de su gira “Más allá tour”. Los intérpretes de “Reggaetón lento” presentarán en el Bajío un show diseñado por el mismo equipo creativo de su manager, Ricky Martin.“Para enamorarte”, “Hey dj”, “Más allá”, “Comenta” y “Luz”, además de un set con los éxitos más recientes del género urbano, son algunas de las canciones que Christopher, Erick, Joel, Zabdiel y Richard interpretarán.