Denuncian motociclistas abuso de policías leoneses

El viaje de una pareja potosina a León para participar en la Motofiesta no terminó de buena manera porque fue presuntamente agredida por policías municipales.De regreso en su tierra, Fabiola y Alan presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.Los jóvenes llegaron a la ciudad el viernes por la noche, ayer denunciaron en redes sociales que al día siguiente, el sábado, fueron víctimas de violencia por más de cinco elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León.La pareja se percató en los alrededores de la Central Camionera de que a uno de sus amigos le quitaron la placa de su motocicleta, tras acudir a Cepol Poniente para recuperarla un malentendido terminó en golpes.“Cuando pareciera que el policía de la entrada nos daba el paso al estacionamiento moviendo la mano, cuando ingresamos nos grita que nos detengamos, cosa que hacemos y se nos pone frente a la moto y comienza a gritarnos que nos salgamos y mi novio le dice que sí, solo que le deje dar la vuelta ya que trae una moto muy grande y pesada.“El policía se enfureció y comenzó a portarse más prepotente al grado de quitarle la llave de la moto y apagarla, cuando yo vi eso me bajé de la moto y le dije que no podía hacer eso, que me devolviera las llaves y él me las aventó al suelo mientas se acercaron más policías”, publicó Fabiola en redes sociales.Los elementos, según contó la joven a am, fueron acercándose de forma agresiva:“Dos oficiales mujeres se acercaron y fue cuando me empecé a preocupar, empecé a grabar, una me tomó del brazo derecho y otra del brazo izquierdo y me jalonean a la salida. Me logran sacar y mi novio se queda adentro”, añadió la joven.Fabiola señaló que al ver que la agredían su novio intentó ayudarla, pero otros elementos lo jalonearon hasta tirarlo al suelo e incluso le pisaron la cara.La pareja fue llevada a los separos por unas horas, le impusieron multas y la motocicleta fue llevada al corralón.Fabiola aseguró que terminó con una lesión cervical de tercer grado y una lumbar de primer grado por lo que ahora debe usar collarín y faja. Su novio presentó moretones, raspones y rasguños así como una herida en la muñeca que le dejaron las esposas.De acuerdo con la pareja, cuando los pondrían en libertad, enfrente del juez calificador los elementos de Policía continuaban propinándoles golpes.La Secretaría de Seguridad Pública informó que colaborará con las investigaciones que se lleven a cabo y de comprobarse la acusación de la pareja potosina, los elementos serán sancionados.“Como ha ocurrido cada que se ha señalado a un elemento, no se tolerarán actos que abusen de la ciudadanía en cualquier forma, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública garantiza que se sancionará como corresponde”, informaron a través del área de comunicación.