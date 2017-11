Mónica sí murió por dengue, admite ISSSTE

Publicidad



“El caso de la paciente fue complicado, con evolución tórpida y atípica que inició con cuadro clínico de dengue clásico no grave, por lo que se le prescribió tratamiento sintomático y fue referida a su domicilio, como indica el protocolo para estos casos.

“Sin embargo, el cuadro y la evolución clínica que presentó en los días posteriores se asocian a lo definido en la literatura como dengue atípico o hemorrágico, por tal motivo en el Hospital Regional ‘León’ se le brindó la atención médica multidisciplinaria y el soporte clínico que ameritaba en ese momento”, señala el documento, reconociendo que el estado de salud de la paciente se complicó.

“No obstante, la literatura médica reporta que aún con el tratamiento adecuado entre 10 y 20% de los casos de dengue grave tienen probabilidad inminente de fallecer a causa de complicaciones, tal como quedó asentado en el acta de defunción definitiva de la paciente en cuestión.

“En éste como en cualquier otro caso de quejas médicas, el ISSSTE brinda a las autoridades e instancias competentes todas las facilidades para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades conforme lo marca la ley”, informaron.



“Tal como lo dice la nota que enviamos, nosotros esa nota la extraemos de un reporte médico que fue de nuestra Dirección Médica”, informaron.

¿Y la nota médica que les refiere el hospital de León es que sí fueron complicaciones derivadas de dengue hemorrágico?, insistió am.



“Mi opinión es la del secretario, aquí está el Secretario de Salud, esto les puede ayudar”, indicó.

, confirmaron ayer autoridades del, a pesar de que, sólo, directivos del, donde la leonesa fue atendida, habían negado ésa hubiera sido la causa de su muerte.publicó este lunes que, tras el fallecimiento, autoridades del ISSSTE, borrando que una de las causas de muerte había sido el dengue, cambio que se hizo cuando Reyes Rizo ya era velada.Debido a estas irregularidades, además de asegurar queen la atención que se le brindó,, esposo de Mónica, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.En entrevista con, este lunes,reconocieron que Mónica sí se contagió por dengue, pero que la prueba se la aplicaron 20 días después, por lo que los resultados fueron negativos; y afirmaron que el acta se modificó porque el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica determinó que ésta no había sido la causa., tras varias veces que solicitó atención médica en el área de Urgencias del ISSSTE.Según el certificado médico final que entregaron a los familiares, Reyes Rico falleció de una enfermedad cerebro-vascular hemorrágica, Coaguiopatía intravascular diseminada, falla hepática aguda y falla multiorgánica; sin embargo,, a través de su área de comunicación social,se comunicó a las oficinas centrales del ISSSTE en México y volvió a preguntar si la causa de muerte fue por complicaciones de derivadas de dengue hemorrágico.que, sin embargo, señaló que no tenía en ese momento la información respecto a las razones por las que no se incluyó esta causa en el acta de defunción.Ante el caso, el Gobernadordecidió no emitir ningún comentario o información ayer, en su recorrido de supervisión por la construcción del nuevo Hospital General de la ciudad, donde señaló que el secretario de Salud,, era el encargado de hablar del tema y se encontraba en el lugar.¿Entonces no le preocupa que oculten...?, preguntó. “”, insistió.