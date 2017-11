CHAPALITA, PLUSVALÍA

Publicidad

El Municipio “aclara” que las tasas del impuesto Predial no suben, que son los valores catastrales. Y si la propuesta es que, por ejemplo en Chapalita, paguen hasta 15% más, pues es porque la zona así vale.Lo mismo pasa en 62 colonias para las que el incremento sería mayor al 5% de la inflación. Entonces, ¿donde la violencia azota se entendería que hay una minusvalía y el Predial bajará? ***SEMANA LIBREEl alcalde Héctor López Santillana pidió al tesorero Gilberto Enríquez que lo explique bien. La buena noticia es que el Ayuntamiento prevé votarlo el 9 de noviembre, la mala es que ya se tomaron libre la semana.El director de Obra Pública Municipal, Carlos Alberto Cortés Galván, le “puso hielo” ayer al tema de la capacidad estructural que tiene el distribuidor vial Juan Pablo II para la circulación de tránsito pesado. Esto luego de que el síndico y secretario de la Comisión de Obra, Carlos Medina Plascencia, pidiera ante el pleno hace 15 días suspender la circulación de camiones doble remolque en tanto se realiza un peritaje del sitio.La circulación fluye de manera normal en el distribuidor, no se ha limitado el tránsito. El funcionario municipal dice que como primer paso ya realizaron la inspección visual física y no detectaron deterioro evidente; el dictamen preliminar lo tendrán esta semana. Lo que sigue es una medición de vibraciones que hará la propia Dirección de Obra Pública y descartar que se rebasen los límites que están en norma.Ya sólo que del resultado de esas dos etapas se considere necesario es que se solicitaría una prueba de carga ante el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), como el que recién hicieron para el distribuidor vial Benito Juárez, cuya obra está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Dentro de 15 a 21 días Obra Pública resolverá si ocupa del apoyo del IMT o da carpetazo al asunto.Luego de que el Comité de Selección (cuya tarea es elegir a los cinco consejeros ciudadanos del Comité Estatal Anticorrupción) pospusiera el nombramiento por no conocer los detalles del contrato que recibirán a quienes nombren, sostuvieron una encerrona con los diputados de la Junta de Gobierno.Los diputados les explicaron que la definición del salario de los consejeros ciudadanos tiene otra ruta posterior al nombramiento y está fuera de sus atribuciones como Comité de Selección. La diputada local leonesa del PAN, Libia Dennise García Muñoz Ledo, puntualizó que los aspirantes al cargo no lo hacen por un ingreso.También la Junta de Gobierno del Congreso local revisó la solicitud de la diputada federal, Bárbara Botello, en la que pide el despido del Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, y del director general de Auditorías de la ASEG, Tomás Hernández, por la inhabilitación que le impusieran en el INE. Ya se le notificó ayer a BB que es improcedente porque la sanción alegada no ha causado estado.En la discusión sobre el despido del titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, a nombre de la bancada del PAN subió a la tribuna la senadora leonesa, Pilar Ortega Martínez, para recordarles lo fundamental: “No podemos concluir el periodo ordinario de sesiones sin abordar el tema urgente que implica las reformas para perfeccionar el sistema de procuración de justicia”.La Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado reparó en que hoy no hay Procurador General de Justicia sino Encargado de Despacho; de la Fiscalía General ya ni hablamos. Tampoco hay fiscal especializado en combate a la corrupción y ahora tampoco fiscal para delitos electorales. El peor escenario posible a la puerta del proceso electoral más complejo de la historia. Y ellos tienen culpa.Esta semana la leonesa fue designada como enlace operativo del Senado con la Instancia Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, la cual encabeza la Secretaría de Gobernación, y participan la Procuraduría General de la República, la Corte, Congreso de la Unión, entre otros. Pilar cree que el Sistema Penal no es la causa de los males, pero sí debe de revisarse su implementación.El regidor del PAN (antes de Encuentro Social), Jorge Cabrera, le puso producción para subir a sus redes sociales un video de dos minutos en el que circula con su moto y chamarra de piel en la Motofiesta León 2017. En el mismo presume de un evento familiar que trajo una derrama económica de más de 300 millones de pesos, ocupación hotelera al 100% y la visita de turismo nacional e internacional.Esto le sirve al Regidor como estrategia de promoción personal, más cuando aspira a repetir en el Ayuntamiento; pero, si entiende el valor de las redes, le es más útil como un espacio de comunicación. Así que después de subir su video le toca leer lo que escriben quienes lo siguen y darles una respuesta.Por ejemplo el caso de Armando Sánchez, quien le hace ver los inconvenientes que tiene el evento. El ciudadano relata los problemas de vialidad y la deficiente labor de los tránsitos, quienes dejaron circular a sus anchas motociclistas sin casco, en lugares prohibidos, pasándose semáforos, bebiendo arriba de las motos, además de un hecho de violencia que empañó el evento. Un llamado al Municipio.Hoy en punto de las seis de la tarde está abierta la invitación para participar de la ofrenda de Día de Muertos que se ofrecerá en memoria de Mayra Enríquez Vanderkman en el Comité Estatal del PAN.El presidente y director general del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Guraieb y Pepe Castro, respectivamente, se reunieron ayer con diputados de la Comisión de Educación y el secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Arturo Lara López y su equipo de trabajo.El sector empresarial hizo notar su preocupación por el bajo aprovechamiento de los recursos millonarios para la ciencia y tecnología y el modesto impacto en el número de empresas apoyadas.El Secretario presentó gráficas de sus resultados y programas de apoyo. La presidenta de la Comisión, la panista Leticia Villegas Nava, anunció una próxima reunión en enero para darle seguimiento al trabajo.