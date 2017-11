Corredor Industrial

Publicidad

Pese a la incertidumbre generada en los últimos meses en el sector automotriz,en León sigue produciendopara armadoras de autos y la industria aeroespacial.La cifra equivale al 50% de lo fabricado en las tenerías locales, sin embargo solamente alrededor de una decena trabajan directamente para las automotrices, comoPara el presidente de la, y los empresarios que ya trabajan con las automotrices vender al automotriz es un buen negocio, muestra de ello son las inversiones que realizan sobre todo para maquinaria y nuevas tecnologías que les permiten tener una mayor eficiencia en la calidad de sus productos y tiempos de entrega.De acuerdo con la Cicur muy pocas empresas tienen, por ello promueven el mejoramiento de prácticas como el manejo de aguas negras y residuos industriales.Elpara el sector automotriz es variado (“wet blue” o acabado especial), dependiendo de los requerimiento de la armadora o su proveedor directo.La piel procesada en León llega a las principales, la proyección es que pueda crecer el número de cueros, una vez que comiencen a producir desde México firmas premium como Mercedes Benz en Aguascalientes y BMW en San Luis Potosí.Hablando de armadoras y acciones ecológicas, encelebraron la producción de un millón de vehículos ensamblados con abastecimiento de energía limpia, a cinco años de iniciar el suministro masivo de energías renovables en la ciudad hidrocálida.La armadora japonesa ha evitado la emisión de más dea la atmósfera, al utilizar energía proveniente del biogás.Entre los vehículos producidos que usan energía renovable están los modelosPara recordar: en 2012, Nissan Aguascalientes A1 se convirtió en la primera factoría automotriz en México en utilizar energía proveniente del biogás, el cual se produce de la basura orgánica del relleno sanitario de Aguascalientes.En 2013, la fábrica integró el uso de energía eólica a gran escala proveniente de, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.En elsiguen en busca de un nuevo líder que represente al gremio.Hay cinco candidatos que cumplen con los requisitos del puesto, sin embargo ninguno ha dado el sí, y no es por falta de interés, pues incluso los empresarios que han estado al frente del CCEL, reconocen que se trata de una labor que exige demasiado tiempo... que sin darse cuenta, en ocasiones, termina siendo mayor al que dedican a sus negocios.Si usted tiene un “gallo” o está interesado en el puesto, no dude en hacer llegar su currículum al CCEL. El perfil buscado es una persona que pueda generar una estrecha relación con las autoridades de gobierno, que sea crítico, que pueda dar a conocer las inconformidades del gremio y propuestas.Para Luis Gerardo González, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y miembro del CCEL, el próximo líder deberá saber escuchar a su consejo, ser portavoz y “que no se arrugue a la hora de ser crítico ante el gobierno”.La administración al frente del empresario Gustavo Guraieb ha concluido, pero no existe una ley que obligue a sustituir el cargo inmediatamente, razón por la que los integrantes del CCEL quieren tomarse las cosas con tranquilidad, sin importar si se requiere de dos meses para encontrar a alguien. Lo que no quieren es que al concluir el año les llegue la sensación de inconformidad por una mala elección.Esta semana nuevamente se reunirán para analizar curriculums, así que no pierda tiempo, y si está interesado acérquese al CCEL.Miembros de la, liderada por, sienten que el apoyo del, dirigido por Osvaldo Santín, ha disminuido en la revisión de la entrada de calzado subvaluado a México y no por desinterés, sino porque los recursos son limitados y por ahora todos los radares están en los menesteres de inseguridad.En cuanto a la relación que llevan consideran que no ha sido menor a la registrada con el ex jefe del SAT, Aristóteles Nuñez.Incluso a cada oportunidad que existe nos cuentan que el propio director de PYMA les manda el mensaje: “De no nos olviden, por favor”.En números, al concluir septiembre se importaron 67.22 millones de pares de zapatos, con un valor de 793 millones de dólares; el precio promedio por par fue de 11.64; se registró un crecimiento de 5.61% y en dólares a 6.17 porque ha crecido el precio promedio de las importaciones en un .51%.Mientras que en las exportaciones, se regtistraron 19 millones de pares con un valor de 236 millones de dólares; el precio promedio fue de 17.70; las exportaciones tuvieron un crecimiento de .53%; y hubo un crecimiento en valor de menos 1.0% porque se ha vendido más barato, teniendo un precio promedio de .45% más económico.