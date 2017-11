Crimen y castigo

Publicidad

La novela de Dostoievski cuyo título utilizo para esta columna, está tan densa y complicada (empezando por los casi impronunciables nombres rusos) como la forma de manejar el Derecho Penal en el actual sistema acusatorio.La ciudadanía se pregunta por qué cuando se logra aprehender a un delincuente éste queda en libertad más rápido que el tiempo que se invirtió en apresarlo. De esta situación se culpa al poder legislativo por permitir leyes laxas que no castigan.Nos damos cuenta que el Derecho Penal, ya no es penal; ya no causa pena, ya no castiga ni condena. En el sistema inquisitivo, considerado antiguo, cuando un delito era probado, la consecuencia era una sanción. El proceso era llevado en prisión preventiva y como excepción se recurría a la libertad caucional.El sistema actual funciona a la inversa, la excepción sería la prisión preventiva. El Sistema de Justicia Penal se ha transformado para otorgar beneficios en favor del inculpado considerando: el debido proceso, la presunción de inocencia, principio pro-persona y con esto el inculpado goza de beneficios antes de llegar ante el juez, durante el proceso judicial y con posterioridad a la sentencia condenatoria con oportunidades para reivindicarse, y en todos esos momentos protegido por la ley.La Ley de Talión que aplicaba el “ojo por ojo y diente por diente” queda en esta sociedad actual como primitiva y obsoleta. La justicia ahora, en otro extremo, parece negociable, ya no se asocia al castigo, a la condena. ¿Cuáles son los propósitos de la pena? ¿Por qué no se sanciona? ¿Por qué no responde a nuestro interés social? Son preguntas que se hace la ciudadanía. Ahora se habla de una justicia restaurativa. Hay que tratar que las cosas vuelvan a estar como antes.En estos procesos de negociación se cuenta con la mediación y los acuerdos reparatorios. Con los juicios rápidos sumarios puede haber reparación del daño y si se reconoce el delito hay descuento de la pena. Todo esto trae como consecuencia que el delincuente siga en la calle.Las cárceles desaparecieron para dar paso a los Ceresos. Primero fueron Centros de Readaptación Social, ya que quienes ejercían la delincuencia eran considerados inadaptados por alguna razón.Posteriormente los Ceresos se convirtieron en Centros de Reinserción Social en donde se transforma al individuo delincuente para reinsertarlo de nuevo en la sociedad.Lo cierto es que el fenómeno criminal y delictivo sigue en aumento. Expertos aseguran que el Derecho debe tutelar y proporcionar seguridad frente al fenómeno de inseguridad y consideran que las normas que se han construido son muy avanzadas para nuestra sociedad y no cumplen con la tutela que les corresponde.La opinión de quienes conocen el tema es que en Guanajuato se requiere de una herramienta que corresponda a la problemática actual. Se requiere una investigación netamente científica en la que no haya métodos violentos (tortura, chantaje) ni testigos que pudieran no ser confiables.El magistrado Miguel Valadez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Estado de Guanajuato, subraya que el perito es la clave y se requiere un Instituto de Investigación criminal independiente en el que no intervengan funcionarios de la Procuraduría con la finalidad de dar certeza, autonomía e imparcialidad en los casos que se presenten.Esta sería una solución para que los crímenes no quedaran sin castigo.