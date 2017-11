¿Cómo surgieron las calaveritas literarias?

Publicidad

No sólo de azúcar, chocolate, gomita y amaranto son las calaveritas.cuyos ingredientes principales son versos y mucho humor.Estas composiciones tienen susDiversas fuentes mencionan aun largo texto donde el escritor afirma: "Desabrida es la muerte mas para que no te sea tan amarga su memoria, te la presento dorada o disfrazada con un retazo de chiste... Va en forma de historia porque quiero divertirte". Dicha obra fue publicada en 1992 por El Colegio Nacional.Más adelante, estos poemas fueron redactados "a modo de burla sobre los largos y ostentosos nombres y epitafios utilizados por los nobles y poderosos de la época virreinal". Eran, por lo general, una crítica social dedicada a algún miembro del estado, indica el sitio "Calaveras literarias".Aunque estos textos de tono irónico fueron reprimidos desde sus inicios, eso no impidió que florecieran en el México independiente y se hicieran populares entre la población. Ya en el siglo XIX, el grabador José Guadalupe Posada les dio un giro a las calaveritas gracias a sus ilustraciones y a la creación de la "Calavera garbancera", que más tarde Diego Rivera estilizó como la célebre "Catrina".De acuerdo al sitio "Calaveras literarias", las características de estas pequeñas obras, tan habituales en Día de Muertos, son:* Están redactadas en forma de versos con rima ya sea asonante o consonante.* La burla y tono irónico invaden todo el texto, expresa descontento o mofa hacia las actitudes o acciones de una persona.* Está escrita en forma de epitafio, pues pretende ilustrar la vida un "difunto"* Suele estar acompañada de grabados o dibujos alusivos a la muerte.* Es el pretexto ideal para "expresar todo sin mayor explicación porque "fueron hechas para expresar ciertas ideas y pensamientos que se guardaban para decir a una persona algo sin que fuera demasiado directo".Para redactarla no olvides:* El destinatario* La situación* Las rimas* La ironía¿Te atreves a escribir una?