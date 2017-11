Odebrecht cobró de más por trabajos en refinerías de Salamanca y Tula

Publicidad



"El contrato se terminó el 10 de agosto de 2015 y se encuentra finiquitado", detalló la ASF

de lo que se había establecido en el contrato original para distintas obras del proyecto de aprovechamiento de aguas residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula.La Auditoría Superior de la Federación (ASF)Además, señaló que hay undebido a la falta de ajuste de los costos indirectos, de la utilidad y de los cargos adicionales.La empresa del Estado contrató vía adjudicación directa a Odebrecht para que realizara el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas en esta refinería.Éste es uno de los dos contratos que firmó Pemex con Odebrecht para obras en la refinería de Tula.La Secretaría de la Función Pública (SPF) reconoció quesin embargo, esta no fue la única observación que realizó la ASF a contratos de Pemex con Odebrecht, pues éstas suman un total dEntre varias observaciones, la Auditoría cuestionó que Pemex realizara pagos en exceso por 707.6 millones de pesos a raíz de que se pagaron precios unitarios altos por conceptos como el trazo y nivelación topográfica, desmonte de terreno, entre otros.Sobre la refinería de Salamanca, la ASF indicó que Pemex pagó de más 52 millones 706 mil pesos."Por no haber realizado el mercadeo de la mano de obra que permitiera asegurar la obtención de las mejores condiciones en cuanto a precio, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Estado, por lo que no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos asignados”, señala el reporte.Esto está dentro del contrato número DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14, adjudicado a la brasileña Odebrecht.