Para prevenir más casos dey otras enfermedades, 15 mujeres de la colonia Patria Nueva limpian de manera voluntaria el acceso principal debido a la tierra y a un charco de agua negra que sale del drenaje.Con ayuda de palas, escobas y carretillas, las vecinas refirieron que desde hace tres días comenzaron a sacar la tierra de la avenida Santa Bárbara en su lado norte, debido a las lluvias de la pasada temporada y a los baldíos de la zona.Las vecinas aceptaron que no han pedido ayuda al Gobierno municipal o a laya que cuentan con un comité vecinal de agua propio, aunque refirieron que sí necesitan el apoyo.Una de ellas explicó que en un tramo de la avenida hay una alcantarilla por donde el drenaje no tiene salida y emerge hacía el camino, ocasiona un charco de agua negra que abarca varios metros y que tiene mal olor.“Este problema del agua siempre lo hemos tenido, el drenaje está mal, el agua no tiene salida, aquí hay una coladera y llega el agua aquí y no hay salida, entonces sale a la calle, en lugar de irse para donde es, se sale para otro lado”, dijo María, afectada.Las mujeres coincidieron en que en época de lluvias y debido a la coladera tapada, el agua comienza a subir de nivel pues no se va por el drenaje e inunda la avenida, tapa las banquetas y llega hasta los baldíos.Se organizaron con dos hombres para hacer una cuadrilla de limpieza, y algunas barren la tierra, otras la recogen con palas y las llevan en carretillas hasta los baldíos, para que el agua no se quede estancada entre la arena.