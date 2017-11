Cobran leyendas vida en estos días

Publicidad

Las leyendas son parte importante de la tradición oral y escrita, marca pautas, nos muestra como son las tradiciones y costumbres de ciertos lugares.Celaya no es la excepción y entre sus calles, edificios, portales, casas, haciendas y recintos, estas míticas historias están siempre presentes.Esta ocasión, Iván Terres, promotor cultural y cuentista de la Casa de la Cultura de Celaya, nos cuenta dos de las tantas leyendas que se cuentan de la ciudad.Hay una historia que me llama mucho la atención, justamente se desarrolla aquí, en las calles de Obregón y Aztecas.Hace mucho tiempo vivía un niño y una niña, el se llamaba ‘Ramirito’, era un chico inquieto, le gustaba andar por todos lados, se subía, bajaba; jugaba al bote pateado, escondidas y más juegos infantiles clásicos, andaba con la palomilla.Resulta que un día, él notó que al ocultarse el sol, todos los papás salían a las puertas de sus casas y empezaban a gritarle a los niños que entraran a la casa. Él, por ser muy curioso empezó a preguntar por qué sucedía esto, fue con su mamá y no le dio una respuesta concreta, trato de ir con su papá y menos quiso hablar del tema, fue con su abuelita y entonces ella le dijo que era una tradición que cuando el sol comenzaba a ocultarse, todos los niños tenían que estar en su casa, porque justamente por ahí, en esa esquina pasaba la carreta sin mulas, entonces Ramirito pensó que su abuelita le estaba mintiendo, no podía ser posible, sin embargo, la abuela insistió mucho y pasará lo que pasará, él no debía asomarse después de que se ocultará el sol.Dicho lo cual, Ramirito hizo exactamente lo contrario, ese día estaba en su habitación, corrió la cortina, esa cortina que nunca se corría, abrió la ventana, esa ventana que nunca se abría y espero a que el sol se fuera. Cuando el sol se estaba ocultando, se escuchó los trotes y “guuuaaaaaasshh” y justo enfrente de su casa vio a la carreta sin mulas.Ramirito estaba completamente emocionado por ver a la carreta sin mulas, al día siguiente llegó a la escuela y pensó a quién le iba a contar, pensó que si le decía a sus amigos no le iban a creer y peor todavía se burlarían; así que decidió ir con su mejor amiga Conchita, ella escuchó la historia y le dijo: “ay Ramiro, tú siempre diciéndome mentiras, eso no existe porque todo mundo sabe que debe tener mulas la carreta para poder avanzar”, el niño le dijo que no, que él había visto a la carreta sin mulas, con sus propios ojos y ella no le creyó. Ramirito le dijo entonces que él iba a construir enfrente de su casa un tope de tierra, para que se marcaran las huellas y efectivamente viera que no tenía mulas.Conchita, con un dejo de indiferencia se dio la vuelta y se fue, pero si Ramirito algo tenía es que era un niño de palabra, así que se puso a trabajar para construir el tope de tierra, lo terminó y espero.Otra vez corrió la cortina que nunca se corría, abrió la ventana, esa ventana que nunca se abría y espero a que cayera la noche, al llegar, se volvió a escuchar el galope y “guuuaaaaaasshh” volvió a pasar la carreta, al otro día, al despertar, lo primero que hizo fue salir corriendo a la casa de Conchita y la sacó en pijama para que viera las huellas de la carreta, sin embargo, la niña otra vez no le creyó y le dijo que esas marcas las había hecho con su bicicleta.Ramirito, desesperado, le dijo que esa noche él iba a esperar a la carreta sin mulas, pero que esta vez la llevaría a la casa de Conchita para que la viera con sus propios ojos, de igual manera la niña hizo caso omiso y no le creyó.Como era un chico de palabra, esa tarde se ocultó detrás de un árbol y esperó, a que el sol cayera, cuando se ocultó, se escuchó nuevamente galopes, y “guuuaaaaaasshh”, pero esta vez Ramirito salto dentro de ella.No se si has escuchado pero se dice que los papás tienen un sexto sentido, y así es, porque la mamá de Ramirito justamente entró a su habitación y descubrió que no estaba, lo empezó a buscar en la escuela, en la iglesia, en la casa de Conchita, de sus amigos, por todos lados y no lo encontraron. De tal modo que los papás estaban desesperados, hasta la mañana siguiente, cuando Don Eusebio que era un señor que vendía leche con una burrita y al caminar por una de las calles y a un lado del camino vio un bulto y se dio cuenta que era Ramirito, lo subió a la burrita y lo llevó a su casa.Sus papás lo empezaron a revisar y afortunadamente no tenía nada, salvo unos raspones pero nada grave, salvo una situación: Ramirito no podia articular palabra, no podía hablar, su mamá se acordó que cuando era chiquita, le dijeron que cuando alguien se asustaba mucho había que pedirle al cura que le llevará la ostia y se la pusiera justo en la lengua, así lo hicieron y Ramirito comenzó a hablar, sus papás le preguntaron lo que había pasado, él no quiso hablar, ya que de solo acordarse, el miedo y la parálisis lo volvía a llenar...La Casa de la Cultura de Celaya, edificio con más de 400 años de antigüedad, fue convento, escuela, cárcel y cuartel. Entre sus paredes y lugares ronda una leyenda, de las tantas que hay, pero la más conocida tal vez sea la niña que se aparece en los baños.Esta historia justamente ocurre en la Casa de la Cultura, es un edificio de más de 400 años, antes fue un monasterio, después cárcel y mientras era cárcel, fungió como escuela.Se cuenta que en ese lugar, una niña perdió la vida, esto cuando era el patio de la escuela.El hecho sucedió exactamente donde hoy son los salones de danza, en medio de Casa de la Cultura, la situación de lo que pasó no es muy clara, pero sí cuentan que ella estudiaba ahí, tuvo un accidente y desde entonces su fantasma merodea el lugar.Todo pareciera como una historia, que van contando unos a otros, hasta que el primer Director de Casa de la Cultura, justamente en donde es el salón de danza, que antes eran baños privados, y un día, al estarse lavando las manos, vio que algo pasó de uno de los cubículos a otro, se acercó y escuchó una risita nerviosa, de alguien que se esconde, abrió la puerta de madera y entonces vio a una niña, le llamó la atención porque era pálida, casi transparente, era de pelo lacio, sin embargo, pensó que era una de las niñas que entró al lugar por alguna travesura. Le llamó la atención y le preguntó qué hacía ahí, al tiempo que le abrió la puerta para que aliera, la niña avanzó para salir, pero cuando salió, vio que no tenía pies, iba flotando.Está por demás que el Director salió corriendo, cerraron esa parte y no se había abierto hasta hace algunos años.El lugar se volvió a habilitar como bodega, y otra parte son vestidores de las niñas de danza, pero trabajadores, alumnos y maestroas resaltan que en ese lugar se escuchan pasos, risas y más de uno ha visto a la niña, la misma que murió y que hace mucho tiempo estudio, vivió y murió... en el mismo lugar...