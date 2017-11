Del día de muertos

Publicidad

Iba a escribir sobre política. Habiendo tantos temas relevantes, abordaría seguramente alguno antes del obligado puente por los días de Todos Santos y de Muertos, sin embargo, ahora que Facebook te recuerda lo que hiciste en años pasados, decidí escribir brevemente sobre el tradicional Día de Muertos.En mi celular pude ver que hace un año me quejaba del acoso de los niños al exigir dulces los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Un amigo me escribió asustado que el grito de batalla era “dulces, dinero o hacemos tiradero”. Si sales a las calles durante esas fechas justo al caer el sol, podrás ver varias decenas de pequeños disfrazados de calabazas, de hombres lobo, de Frankenstein y de todo lo inimaginable, teniendo como finalidad provocar miedo y en su caso ternura, para que la gente les entregue caramelos o monedas.No me gusta que los niños pidan dulces en estas fechas y mucho menos que sean alentados por sus padres. La celebración del Halloween es ajena a nosotros y si bien es cierto que nuestro Día de Muertos es el resultado de la mezcla de costumbres indígenas y españolas, es precisamente de ahí de donde venimos. Es el mestizaje el forjador de nuestra raza. Hace tiempo veía una imagen en redes sociales en la cual criticaban a las personas que no nos gusta el Halloween, diciendo que seguramente pensábamos que Santa Claus venía de Oaxaca y Los Reyes Magos de Chiapas. Cuando la vi me dio risa, pero reitero que la preservación de nuestras costumbres es lo que nos distingue y nos da identidad. Basta con darnos cuenta el fervor con el que la gente vive el día y las imponentes representaciones en diversos estados de la República.Respeto las tradiciones extranjeras, pero no me gusta que aquí tengan eco en detrimento de lo que es realmente nuestro. Hace no mucho tiempo veía en el periódico que una escuela bilingüe celebraba el Día de Acción de Gracias y los alumnos iban caracterizados de acuerdo a la ocasión. Para los mexicanos, ese día no nos significa absolutamente nada, así como a los norteamericanos no tiene porqué significarles algo el 15 de septiembre o el 20 de noviembre.Vivamos nuestras tradiciones aunque corramos el riesgo de que nos llamen amargados, aguafiestas y ridículos.Twitter: @gomez_cortina