El corazón de María

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El corazón no es un lugar solitario. Tiene puertas, ventanas, entradas, salidas y lugares de preferencia. A diferencia de lo que se piensa, no sólo es un órgano que bombea sangre sin parar, es el lugar de los afectos y de las causas perdidas. Hay personas que tienen un corazón generoso y también abundan quienes lo tienen tapado, clausurado y resguardado por cientos de candados enmohecidos, más solitario que un inhóspito desierto.Me dicen que estoy en un error porque es en el cerebro donde se guarda el cariño pero yo sé que eso es falso, porque de ser así lo sentiría y el dolor lo he sentido en el pecho, igual que las alegrías, tristezas y pérdidas, que me han herido como si una lanza de fuego me traspasara arrebatándome la vida.María tenía un buen corazón: generoso, dadivoso como toda ella, como sus palabras, como su mirada cálida y su sonrisa compartida. A mí me aceptó en él y ella se quedó en el mío todos estos años, diciéndome que me quería, yo siempre lo supe, de esa forma extraña que nos explica el corazón sin palabras, sólo se sabe y se siente. Yo le doy las gracias.Ella poseía la habilidad de compartir su cariño y la facilidad alegre e incluyente de dar el consuelo de su buen cariño, un espacio en sus sentimientos, que siempre llevé conmigo como una certeza indudable. Un lugar que siempre supe que había en su corazón para mí.Y aunque no estuviéramos juntas, lo sabía y no necesitaba que me lo confirmara, porque los afectos de las personas que nos quieren se llevan en la piel, como las líneas de las manos, que nos cuentan una historia y permanecen imborrables, siempre con nosotros. Como barrera protectora que repeliera el daño de los malos ratos y augurios temibles, cubriendo como un cálido abrigo, como un vientre que resguardara su sangre, su vida, sus anhelos. Y tú estás protegido, no tienes nada qué temer.El cariño perdura con el tiempo y aunque ella no estaba conmigo, siempre vivió en mí, tejida con hilos invisibles, siempre me acompañó su recuerdo fresco como el agua caudalosa de un río deslizante. María ya no está aquí, pero donde esté sigue amando y queriendo porque no puede ser de otro modo. Las remembranzas buenas perduran y brillarán en mi cielo como las estrellas más blancas y destellantes, recordándome que hay personas buenas que tuvieron la generosidad de compartirme y darme un lugar en su corazón.S.A.L.