Empecemos la vida definitiva

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jueves Fieles difuntos. Mateo 25,31-46~Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquéllas a su derecha y a éstos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”. Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?”. Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Luego dirá a los de su izquierda: “Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron”. Éstos, a su vez, le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido?”. Y él les responderá: “Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo”. Éstos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida eterna. ~La celebración de nuestros fieles difuntos, nos da la oportunidad de reafirmar nuestra fe en la resurrección; y de empezar a vivir la vida definitiva en el proyecto de Dios.Mientras vivimos esta realidad temporal, descubrimos que no todos somos iguales. Por un lado están los insensatos que viven como si la eternidad no existiera. Por otro, los justos, que vivimos con la esperanza de la vida futura.Cuando vamos al cementerio o hacemos oración por nuestros difuntos, ¿qué encontramos ahí? Materialmente sólo los restos de aquéllos a quienes amamos. Pero espiritualmente, encontramos un cristal a través del cual se nos abre la ventana de la eternidad. Aunque no hay nada material que comunique estas dos realidades, está la vida del Espíritu que nos permite incursionar más allá por el amor. Nosotros no nos reducimos a la dimensión temporal ni a lo que podemos percibir de manera empírica; una vida así, pierde su sentido último, su razón más profunda de existir. Nosotros, por el contrario, estamos hechos para la eternidad de Dios; por lo mismo, toda otra esperanza se convierte en una vana ilusión. 1¿Qué tan eterno te sientes? Creo que tanto cuanto más estás amando. Ésta es la clave para vivir desde ahora la vida definitiva. Amar de obra, con obras de misericordia, como escuchamos en el Evangelio de hoy, tomando en cuenta a los que tienen hambre y sed; o son forasteros y a los que no tienen con qué vestirse; o a los encarcelados y enfermos que están solos.2 Éstos que no debemos identificar sólo con los indigentes de la calle, sino con todas las personas que entran en nuestro universo de relaciones, las de la familia y las del trabajo, son el camino propicio para vivir la vida definitiva ya desde ahora.Podríamos preguntarnos: ¿Qué tanta vida definitiva estoy teniendo? Y respondernos: Tantas cuantas obras de misericordia hago posibles. Hay quienes ni siquiera necesitan que alguien les pida en su necesidad. Son aquellos que viviendo plenamente, han alcanzado una sensibilidad especial para descubrir la necesidad, y se adelantan a servir; encuentran al indigente como una alegre noticia, ¿Cuál? Encontrar nuevamente la oportunidad de amar a alguien así, en el don de nuestra persona.1 Con los difuntos igual, nos podemos considerar una familia, unida por lazos espirituales. Es un vínculo misterioso, pero real que se alimenta por la oración, especialmente por medio de la Eucaristía. Es aquí donde Cristo nos abrió la puerta a la vida eterna, donde nuestras oraciones de sufragio toman fuerza y modifican nuestra vida presente; oramos unos por otros en la caridad, intercambiando nuestros dones espirituales.2 “La eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario, sino algo así como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad del ser, de la verdad, del amor (cf. Benedito XVI, Encíclica Spes salvi, 12)