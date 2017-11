Ahora acusan a Spacey de ser un 'pedófilo y violador'

Publicidad



"Él estaba en un modo altamente seductor y me dio su número de teléfono y me preguntó si podría llamarlo. Me dijo: 'quiero verte, quiero que vengas conmigo a mi departamento'", señaló.



"Iniciamos una relación sexual desde la primera visita", afirmó.



"Quisiera decirle que es un pedófilo y un depredador sexual. Cuando cumplí 25 y veía a cada niño de 14 años, trataba de entender qué había visto ese hombre. Porque yo permanecía en cierto nivel de pensamiento y era un pequeño adulto", apuntó.

Luego de que Anthony Rapp acusara a Kevin Spacey de acoso,La supuesta víctimaDos años más tarde se encontraron en el festival Shakespeare in the Park, intercambiaron teléfonos e iniciaron una relación.El ahora, ya que sostuvo una relación con su primo, quien era 10 años mayor, un año antes, y no le pareció inadecuado mantener relaciones sexuales con Spacey.Los encuentrosCesaron cuando presuntamente Spacey trató de violarlo.El acusador dijo que le tomó tiempo comprender la gravedad de los hechos.