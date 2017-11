Publicidad



"Se aprovechó de mi como una chica borracha y me forzó", señala uno de los documentos.

hace más de una década,, informó TMZ.en su cuenta de Facebook el pasado 20 de octubre que el productor yEl abogado de Ratner dice que la mujer se había encontrado con director en un club nocturno de Los Ángeles en 2004 o 2005, y la llevó al domicilio donde él vivía en ese momento.Seis mujeres, entre ellas

Natasha Henstridge

Olivia Munn



"Debido a las acusaciones realizadas, he elegido personalmente alejarme de todas las actividades relacionadas con Warner Bros.

"No quiero que el estudio tenga un impacto negativo hasta que estos problemas personales se resuelvan", dijo Ratner.

, los cuales no fueron especificados.y comportamiento inapropiado, informó The Hollywood Reporter.Por medio de un comunicado, a tan solo una horas de que varias mujeres inculparan a Ratner de acoso, el productor declaró que decidió apartarse de la compañía de entretenimiento para no causarle problemas.

Brett Ratner



"He sido representante del Sr. Ratner por dos décadas y ninguna mujer nunca lo había acusado de acoso o comportamiento inapropiado", expuso el abogado de Ratner, Martin Singer.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La empresa ha decidido no renovar el contrato de Ratner,