Publicidad

We got home safe ... Llegamos a la casa bien .. Una publicación compartida de William Levy (@willevy) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 4:08 PDT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El actor cubano William Levy fue criticado por su fans en redes sociales por un video que compartió en Instagram.Levy aparece en el clip junto a sus hijos: Christopher y Kailey, pero hubo un detalle que no agradó a sus seguidores.En el video se aprecia que los niños hablan en inglés con él, situación que le trajo críticas entre los fans latinos del actor.Algunos cuestionaban el por qué si William Levy y su pareja, Elizabeth Gutiérrez, son latinos, no hablan en español con sus hijos.También dijeron que muchos de sus seguidores son latinos y no todos hablan inglés.