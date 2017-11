Abandonan Morena por falta de apoyo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La decisión de dejar las filas de Morena para continuar como servidores públicos independientes, obedece a la falta de apoyo y nula inclusión en la toma de decisiones de las autoridades de este partido político, señaló el regidor irapuatense, Rafael Rodríguez Hernández.Indicó que todos los regidores y diputados que en 2015 fueron elegidos como representantes de Morena decidieron formar el frente Regidores Unidos Independientes, y que aún no deciden si se unirán a algún otro partido político.“No hemos recibido ningún asesoramiento, ya habían publicado que yo y la compañera Juanita Landón estábamos fuera del partido y todo lo político, que no teníamos derecho a ninguna acción”, dijo.Refirió que una de los principales motivos por el que abandonaron el partido fue que el dirigente estatal, Ernesto Prieto sólo los buscaba para pedir dinero, y que incluso recibió un documento donde se le solicitó el 50% de su salario en los dos últimos meses.Rodríguez Hernández dijo que en la última gira que realizó por la entidad el dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador no fueron convocados, y al llegar a un evento en el municipio de León, ni siquiera los dejaron pasar al área designada para militantes.“Ahorita pedimos un respaldo, pero nosotros somos Regidores Unidos Independientes, la intención es a ver si el Comité Estatal volteaba para retomar el rumbo, en un estado del norte también anuncian su salida, en dos delegaciones del distrito federal, en Jaral hay mucha inconformidad”, refirió.El regidor irapuatense refirió que esta decisión resultó dolorosa para los ediles, pues están convencidos de la ideología partidista, por lo que no pueden dejar de trabajar en favor de la ciudadanía, que fue la que los eligió como representantes.La dirigente de Morena en Irapuato, Maribel Aguilar indicó que la salida de los regidores era de esperarse y que demuestra que los funcionarios seguían intereses propios más que del partido, sin embargo el partido camina por buen rumbo y no ven graves afectaciones.“Qué se puede esperar, ahí están demostrando que lo único que buscan es un interés personal, no es realmente el amor al prójimo o a un proyecto (...) nos están demostrando que ellos no estaban realmente convencidos del proyecto de Andrés Manuel”, dijo.Destacó que para el próximo periodo electoral, pondrán mayor cuidado al elegir a los candidatos, quienes deberán estar convencidos del proyecto de Morena, con personas afines y con convicción para servir a la ciudadanía.