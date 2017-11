Busca salvar tradiciones con alfeñique

Publicidad

Los recuerdos de Martha Balderas Mendoza con los alfeñiques se remontan a su niñez, cuando el dulce con el que su mamá los fabricaba para el Día de Muertos quedaba en las herramientas de trabajo y pasaba sus pequeños dedos para poder disfrutarlo.“Nos encantaba, a mi y mis hermanos, ese dulce era nuestro favorito cuando mi mamá hacía los alfeñiques. Mi mamá vendía en Irapuato cuando todavía se vendía en el Jardín Principal. Hacia puercos, gallinas y novios. Le encantaba hacer carretas. Fue de las primeras que hicieron alfeñique aquí”, recordó.Doña Martha continúa con esa tradición, así como sus hermanos, que en diferentes municipios y estados llevan las enseñanzas de su madre para que las costumbres de este Día de Muertos no sean opacadas por las modas de otros países.Rescatar una tradición que día a día se va perdiendo, y que las nuevas generaciones no tienen enraizadas no es tarea fácil, por lo que elaborar con dedicación los tradicionales alfeñiques de puerquitos, catrinas, calaveras e incluso las canastas de frutas, son su manera de aportar para salvar algo tan típico de los mexicanos.“Yo tenía 14 años cuando mi papá me compraba un costal de azúcar para ayudarle a mi mamá. Le hacía las enchiladitas, las frutitas, desde muy chica me quedó eso. Me gustaba mucho. Esas tradiciones ya no se tienen. Es muy triste, pero se está perdiendo”, opinó.Las manos de Balderas Mendoza cuentan la historia de su vida, a veces le duelen porque elaborar los alfeñiques no es tarea fácil, pues se requieren detalles para poder hacer primero el molde y luego la decoración, pero la mano de obra de estas artesanías es lo que más cuenta.“Es un trabajo muy dedicado, la limpieza siempre es importante. Incluso tienes un cuarto donde debes trabajar este material. Es algo muy bonito, pero también te desgasta mucho. Trabajamos mucho con las manos, para batir la azúcar tiene que ser en caliente, eso incluso nos ha dado artritis a algunas”, contó.Doña Martha no recuerda cuánto tiempo tiene vendiendo alfeñiques, comparte que ‘toda su vida’ se ha visto entre puestos de dulces o en el comercio, ya fuera cuando daba sus primeros pasos, cuando regresaba de la escuela o ahora, que está a cargo de su propio local.“Una de mis hermanas trabaja en Morelia, es de las más grandes, ella hace alfeñiques muy bonitos, tiene un lugar donde pocos vendedores están, porque ya también son pocos los que hacen estos trabajos”, compartió.Para Balderas Mendoza elaborar y vender alfeñiques no sólo es por la nostalgia, sino algo que influye en la vida de quienes los ven, quienes los consumen e incluso, quienes los compran para regalarlos.