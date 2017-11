Divide opiniones ‘mega puente’

Publicidad

La suspensión de clases del 2 y 3 de noviembre en planteles educativos ha sido tomado con agrado por padres de familia y ha dividido opiniones entre docentes, algunos que ven afectación en clases y otros que se dicen conscientes de que deberán reponer los días al final del ciclo escolar.Gabriela Canto Polanco, madre de tres estudiantes de nivel básico, indicó que estos dos días de asueto no afectarán el programa educativo, y que resulta una buena opción para celebrar el Día de Muertos en familia y convivir.“Me parece bien que den ese espacio para que podamos convivir con los niños en esta tradición, enseñarles más, llevarlos a eventos relacionados, la verdad dos días está bien, solo tenían programado el jueves y el viernes tendrían que ir a clases, eso no está bien planeado”, señaló la mamá.Miguel Raya Peña, profesor de nivel básico, indicó que este asueto no debe ser visto como un “puentazo” pues al final del ciclo escolar se repondrán esos días, y que quienes sólo lo ven de esta forma, hacen parecer que fue promovido por los maestros, y no es así.“Lo que no mencionan la mayoría es que sólo es un ajuste al calendario escolar, pues este puente provoca que aumente un día mas al fin del ciclo, en pocas palabras se cumplen con los días establecidos de una u otra manera, lo que no se ve afectado en los aprendizajes de los alumnos”.Destacó que estos puentes son benéficos para la actividad turística de los municipios y generan mayor derrama económica.La maestra de nivel medio superior, Maribel Arrieta Capi, señaló que este puente no era necesario, pues los alumnos bien pudieron asistir a clases normales y que se traduce a dos días perdidos.