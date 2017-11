Gana concurso de Día de Muertos

Publicidad

La jóven Kimberly Lizaeth Barreto Tomé, fue este año la ganadora del concurso de alfeñiques y pan de muerto del 2017 en el Museo de la Ciudad, con su trabajo en la categoría de diseño tradicional y diseño libre, además del tercer lugar en alfeñique miniatura.La artesana dijo que se siente orgullosa de pertencer a una familia que se dedica por tradición a la realización de este dulce típico.“Soy hija de artesanos de alfeñique, hacemos esto prácticamente toda nuestra vida. A mí me enseñaron desde muy pequeña, practicamente a los 5 años; cuando fui creciendo aprendí las técnicas de mis papás”, declaró.Esta costumbre familiar inició con los abuelos de Kimberly.“La tradición viene de mis abuelos quienes enseñaron a mi mamá desde chiquita; años después ella conoció a mi papá y él también aprendió. Tenía conocimientos de panadería y esto fue la mezcla perfecta pues el movimiento de las masas es muy parecido, así continuaron la tradición hasta hoy en día que lo trabajamos en familia”, relató.Destacó que incluso los más pequeños de la familia se interesan por las técnicas y la creación de los dulces.Resaltó que actualmente su familia ya se encuentra instalada en las afueras de la Plaza de Comercio Popular realizando la venta de cada año.Resaltó la importancia de continuar enseñando a las nuevas generaciónes a realizar la elaboración de alfñique.“Es algo que me gustaría pasar a mi generación, que el día que me case se lo pueda dejar a mis hijos o incluso a la gente que se acerque les puedo enseñar para que esta tradición no se pierda, porque ya es mínimo el número de familias artesanas que realizan el alfeñique”, finalizó.