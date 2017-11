Mantienen cultura de los dulces típicos

Publicidad

Los dulces típicos continúan como uno de los atractivos principales de la celebración de Día de Muertos en la sociedad irapuatense, pues representan lo mejor de la cultura y tradiciones de México.Las calaveritas de amaranto, cocadas, muéganos, el camote, las palanquetas, la calabaza y biznaga, hasta los dulces de leche, se mantienen presentes en los altares de muertos, junto a las típicas flores y los tradicionales alfeñiques.Desde hace 45 años, la señora Josefina Herrera vende dulces típicos durante esta temporada, viéndolo no sólo como un oficio, sino como una tradición familiar que heredó de sus padres, y que comparte con su esposo e hija.Aunque muchos dulces de los que la señora Josefina vende son comprados a empresas dedicadas a la elaboración en grandes cantidades, los más tradicionales y representativos de esta fecha los elabora en su casa, pues no quiere perder la oportunidad de hacerlos cada año.Elegir los ingredientes, comprarlos y encender el fuego para comenzar la elaboración de cada dulce típico a fin de que quede en su punto exacto, es una actividad que la comerciante disfruta y una oportunidad para pasar tiempo en familia.Desde hace 12 años, se instala en la explanada de la Plaza del Comercio Popular, donde ofrece una gran variedad de dulces, atrayendo gran cantidad de clientes que se acercan por el colorido de su negocio.“Es un oficio que a mi me heredaron y aquí estoy vendiendo hasta que Dios me lo permita, también elabora alfeñiques, me acuerdo que cuando empecé estábamos en el Jardín Principal, después nos cambiaron al Convento, a la Plazuela Miguel Hidalgo y ahora aquí en la Plaza del Comercio seguiremos para nuestros clientes”, enfatizó.Para que las tradiciones sigan vivas, invitó a los irapuatenses y habitantes de la región a visitar la explanada de la Plaza del Comercio Popular, donde podrán además de consumir, disfrutar de la cultura mexicana.