Propone IP sumarse por más seguridad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Empresarios de Irapuato se dijeron dispuestos a participar en las estrategias de combate a la delincuencia, con el fin de disminuir el número de asesinatos que se han presentado en el municipio y la entidad.Lo anterior, después de que de acuerdo al recuento mensual de am se dio a conocer que en 31 días, 217 personas fueron asesinadas en Guanajuato, lo que deja un promedio de 7 asesinatos diarios.El presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia (Evmac), Gerardo Padilla Fuerte, indicó que como empresarios han hecho varias propuestas a la autoridad, por la preocupación y miedo que existe, primero por los robos patrimoniales y últimamente por los homicidios.Señaló que las primeras propuestas fueron encaminadas a que las autoridades reconozcan el problema, mismo que fue tomado en cuenta tanto por el Gobierno estatal como el municipal.La segunda propuesta de empresarios irapuatenses fue mejorar la coordinación entre autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, la cual también fue cumplida con el Grupo de Coordinación Guanajuato que incluye personal de Fuerzas del Estado, Policía Federal y el Ejército.Padilla Fuerte señaló que la última propuesta que emitirán a las autoridades municipales es que se les de a conocer el Plan de Seguridad, para saber de qué manera el sector empresarial puede sumarse en el combate a la delincuencia.“La estrategia de seguridad no la conocemos, ojalá nos la pudieran mostrar para ver en qué podemos ayudarles, también es hacerle un llamado a la ciudadanía, que evitemos confrontarnos, esta es una emergencia en nuestra ciudad, nuestro estado y que mejor que enfrentarla unidos, no entrando en psicósis”, enfatizó.Sobre el mismo tema, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Ascencio Barba, refirió que además de sumarse como empresarios a las estrategias de seguridad, esperan la llegada de los 3 mil 200 elementos de Policía Militar, con lo que confían bajarán los índices de asesinatos.El empresario compartió la preocupación de la ciudadanía en general por los hechos violentos, y señaló que se debe trabajar más en la prevención, junto a los gobiernos municipal y estatal, sumado a la petición de mejorar el sistema penal.