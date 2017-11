‘Raza Pitbull no es agresiva de origen’

Publicidad

Los perros de la raza pitbull no son agresivos por naturaleza, la causa de la agresividad de una mascota es el manejo, educación e incluso, el espacio donde se tenga al animal, explicó el veterinario zootecnista Óscar Pérez García.“Los Pitbull por raza no tienden a ser agresivos, cuando un perro es agresivo el 50% es por genética y el 50% por educación, el manejo e inclusive el espacio donde lo tengas son factores indispensables para que el perro pueda tener estrés, cuando no tienen estrés, no producen esta agresividad”, indicó.Pérez García agregó que esta raza ha sido catalogada como agresiva y que puede llegar a quitarle la vida a personas, lo que determinó como falso, pero el educar al perro para pelear, causa las agresiones contra otros animales y personas.“Si esos perros llegan a ser cruzados, si generan una predisposición a sus cachorros para que sean así, por eso siempre pedimos a las personas que no los ven como mascotas, sino como un negocio, que no crucen a estos animales”, comentó.El médico zootecnista indicó que este comportamiento se puede evitar si desde cachorros se les da una educación donde se pueda relacionar con personas y animales.