A una semana de que abrieron a la circulación la nueva vialidad Siglo XXI para conectar los bulevares Timoteo Lozano y Aeropuerto, a la altura del Tajo a Santa Ana, ya se robaron rejillas de coladeras y tuvieron que colocar topes para frenar a los correlones.Además vecinos denunciaron presunta corrupción, en razón de que por no dar “moches” al constructor no les dejaron rampas de acceso para vehículos a sus casas o locales comerciales.Uno de los afectados es Raúl Palomino Rocha, quien dirigió un comunicado a la Secretaría de Obra Pública para señalar que tuvo afectaciones y que los contratistas lo ignoraron.“Reconozco que la obra es un gran acierto de la actual administración, pero se vio empañada por personal sin experiencia, sin sentido común ni mucho menos lógica”, comentó.Dijo que construyó locales comerciales sobre el bulevar Siglo XXI, a la altura de la calle Cuesta Camelinas en la colonia Valle de Los Pinos, y que a pesar de que había trazo para cajones de estacionamiento no le dejaron rampa ni descarga de drenaje.“Cuando la obra de pavimentación alcanzó lo que son los locales comerciales, abordé al residente de obra para que considerara dejar la conexión de descargue de aguas residuales así como la rampa de acceso a los cajones de estacionamiento, manifestando que no habría ningún problema”, narró.“Sin embargo, ni conexión de drenaje ni rampa, no dando argumentos válidos y solo efectuando evasivas en cuanto al por qué su actuar”, añadió.Explicó que ha acudido al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y a la Dirección Obra Pública Municipal, pero que ambos se deslindan al señalar que la obra de pavimentación la realizó la Secretaría de Obra Pública del Estado.“Me dijeron que es mejor que pague el permiso y contrate a quien me haga la rampa, con lo cual estoy definitivamente en desacuerdo porque fue error o negligencia, o no sé qué calificativo más duro expresar”, se quejó.“Exijo que revisen el historial y proceder del residente de obra toda vez que, como señalé en un principio, no fui el único afectado como muestran las imágenes; por lo que estoy dado a la tarea de organizar a los afectados para proceder con otras acciones en caso de no corregir la problemática”, amenazó.Los vecinos también piden vigilancia en el citado bulevar, pues de noche es inseguro, a tal grado que ya se robaron una pesada rejilla de hierro.Además solicitaron que se colocaran topes de asfalto debido a que la nueva vialidad es utilizada como pista de carreras.