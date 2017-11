HOSPITAL LEÓN

Publicidad

El nuevo Hospital General de León lleva buen ritmo, al 70%. El gobernador Miguel Márquez y sus secretarios de Salud y Obra Pública, Daniel Díaz y Arturo Durán, lo recorrieron ayer con cara de satisfacción.Márquez preguntó antes del recorrido a su Secretario de Obra a qué se refería con que “a la brevedad” estaría terminado. Pero acabaron la visita y los discursos y nadie se atrevía a dar fecha concreta.No hubo de otra, am insistió y los secretarios explicaron que será un proceso de mudanza gradual. Y comprometieron que entre mayo y junio debe de estar la atención al 100%. Atentos a eso.Ah qué cosas con nuestros diputados de Guanajuato, tan chistosos. La semana pasada la bancada panista presentó con bombo y platillo, en una rueda de prensa encabezada por los leoneses, una propuesta de Punto de Acuerdo para que se instruyera a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para remitir información a la Auditoría Superior de la Federación respecto a la revisión al trienio barbarista.Pero ayer metieron reversa en el tema que porque no tenían los 24 votos que ocupan. En los pasillos del Palacio Legislativo corre la versión de que el pastor azul, Éctor Jaime Ramírez Barba, le puso pausa a cambio de conseguir los votos del PRI para elegir Contralor Interno del Tribunal de Justicia Administrativa.Fue electo Sergio Ojeda Cano con 17 votos del PAN, ocho del PRI, más MC, Panal, y David Landeros. Dos del PRD votaron por Candelaria Campos, y a favor de la actual contralora, Érika Cerón, votaron dos del Verde y la panista Libia García. No asistieron Betty Manrique, Juan Carlos Muñoz y Gerardo Silva.Y nadie pone “pero” a la capacidad profesional de Ojeda, el detalle es que hoy es secretario proyectista de la Cuarta Sala de ese Tribunal, en la que es magistrado Cuauhtémoc Chávez, y justo ahora la Contraloría Interna del TJA tiene en proceso la investigación contra el citado Magistrado luego de evidenciarse que firmaba bajo el crédito de un “doctorado patito”. ¿Se atreverá a tocar al jefe?Por cierto Cuauhtémoc Chávez es cuñado del dirigente del PAN leonés, Alfredo Ling Altamirano. Algunos mal pensados creen que quieren salvarlo de una sanción que ya tenía “en el horno” la Contralora. Pero la última palabra no la tendrá Sergio Ojeda sino el Pleno del Tribunal; a ver pues qué dicen los magistrados.La próxima semana será fundamental en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Y ahí tendrá un papel clave la diputada federal leonesa, Alejandra Gutiérrez, como secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. La Ley de Ingresos se aprobó con 43 mil millones de pesos arriba de la propuesta inicial y ahora viene precisamente el reparto de ese “pedazo de cobijita”.El PEF 2018 contempla inicialmente para Guanajuato un monto aproximado de 67 mil 514 millones de pesos, 5.8% más que lo aprobado para 2017. Y seguramente, adelantó Gutiérrez Campos, habrá un poco más tanto en el gasto federalizado (calculado por una fórmula de Ley), como el etiquetado discrecionalmente para proyectos, rubro en donde el presupuesto para la entidad está “sacrificado”.Los equipos del gobernador Miguel Márquez y del alcalde Héctor López Santillana, dice la legisladora, estuvieron hace unos días entregando un paquete de proyectos, lo mismo que de varios otros estados y municipios. Un proyecto olvidado es el de la Vía Rápida Bicentenario que tampoco aparece en el PEF 2018; este año se disponían de 130 millones de pesos para el puente Téllez Cruces que al final tampoco se aplicaron en esa obra.El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, compareció ante la Comisión de Educación del Senado, que preside Juan Carlos Romero Hicks; y se llevó una reprimenda del panista guanajuatense, quien acusó al funcionario de no hacer la tarea de aterrizar la Reforma Educativa. “Con spots por aquí y discursos por allá, la narrativa optimista sobre la Reforma Educativa se estrelló de frente”, dijo.Romero le señaló corrupción en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en casos como el del Tecnológico de Monterrey y las cinco muertes en el sismo, al estar obligados a verificar que era un sitio seguro: “El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa no ha certificado como lo mandata la Ley General de Infraestructura Educativa; ya ven que la corrupción sí mata”, señaló.En su mensaje de bienvenida el aspirante presidencial así resumió lo incompleto de la cacareada Reforma Educativa: “Hemos fallado, el maestro se siente perseguido, el director no toma decisiones, el alumno no es el eje de la actividad y los padres de familia no están activamente involucrados”.De entrada le reprochó que se gritó a los cuatro vientos que el Estado Mexicano había recuperado la rectoría educativa y se echaron al vuelo las campanas por el nacimiento del llamado INEE (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación), al que sin embargo se le ha escatimado su autonomía.Le reconoció logros en materia de becas, cobertura, nuevos programas de estudio, fortalecer vínculos con el sector empleador. Pero acusó que el informe tiene imprecisión o descarado maquillaje. Y entre los “olvidos” cuestionó que no se atrevieron a tocar la educación superior, y tampoco a las Normales.La diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Beatriz Manrique Guevara, insistió ayer en el segundo de seis debates en la contienda por la dirigencia nacional que “no podemos ser solamente un acompañante, necesitamos contar con voz y voto en cada decisión que se tome en la política 2018”.También se pronunció por tener a más verdes en los puestos de decisión para, entre otros temas, “no haya más corridas de toros pues más del 80% de la población no aprueba eso ni las peleas de gallos”. El foro fue en Guadalajara, frente al actual líder, Carlos Puente, y el diputado federal, Arturo Álvarez.En las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN se montó un altar de muertos en memoria de la ex legisladora federal, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (qepd). Ahí estuvieron su esposo Alberto Cifuentes Negrete, familiares, amigos, y la dirigencia encabezada por Humberto Andrade Quezada y Alfonso Ruiz Chico.