Detienen investigación a Botello

Los diputados del PAN votaron en contra de la propuesta que presentaron la semana pasada para que la Auditoría Superior del Estado (ASEG) integre toda la documentación relacionada a irregularidades detectadas en la administración de Bárbara Botello Santibáñez y la envíe a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que esta instancia a su vez presente denuncias ante el Ministerio Público Federal, específicamente con relación a las obras del bulevar Timoteo Lozano.La propuesta presentada por el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez plantea que las observaciones en las que se hayan determinado presuntas responsabilidades penales, y cuyo origen de los recursos públicos sean federales, se integren en un expediente para que la ASF presente las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público Federal.El legislador explicó, la semana pasada, que en un oficio entregado por el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Navigio Agustín Gallardo Romero, se detalla que hay siete denuncias relacionadas con la obra del bulevar Timoteo Lozano, que la PGJE determinó remitir a la Procuraduría General de la República (PGR).Los legisladores panistas solicitaron que el punto de acuerdo fuera de obvia resolución y el tema estaba enlistado en el orden del día de la sesión celebrada el miércoles, pero votaron en contra de su propia propuesta.El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el voto en contra fue por una cuestión numérica “de matemáticas finas”. Con ello se refirió a que con el número de diputados presentes en la sesión el grupo parlamentario, no habría alcanzado los votos suficientes para que se aprobara.“Determinamos nosotros votar en contra de la urgente y obvia resolución, que es procedimiento necesario, porque para hacerlo se ocupan 24 votos, tenemos 23, o sea, qué caso tiene hacer una solicitud cuando tú sabes que no te alcanzan los votos, entonces es una estrategia legislativa… una táctica parlamentaria cuando tú sabes que no te va alcanzar”, señaló Ramírez Barba.