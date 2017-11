DEPORTES

Juan Carlos Osorio

En casa del colombiano

todo era fiesta y jolgorio.

De su trabajo ufano,

estaba Juan Carlos Osorio.

Con el boleto al Mundial,

todo era felicidad.

Nadie pensaba que pronto

llegaría la calamidad.

La Parca todo le quitó,

su libreta, sus plumas, la vida.

A Juanito de otra no le quedó

que olvidar cualquier huída.

Hoy Osorio duerme en los panteones

y nadie sabe las direcciones.

La parca le está aplicando

con las tumbas rotaciones.

El Canelo

Entre trancazo y trancazo

Al Canelo la Calaca sorprendió.

No esperaba el guantazo

Por sorpresa que ella le dio.

¡Ay, Canelo ya te fuiste!

La gran pelea perdiste.

La Flaca pudo vencerte

Para noqueado tenerte.

Llora el box, llora tu gente.

Lloran Golovkin y el dueño del casino.

Sin ti, mi púgil tan fino,

Se acabó del dinero la fuente.

Torrente

Que alguien le diga a Javier

que regrese su camisa.

Se la quitó un día en misa

y no se le volvió a ver.

Pobre del argentino,

tan serio y siempre fino.

Perdió la calma un día,

el mismo que lo corrían.

Chucho lo despidió

de este mundo y del León.

La Huesuda lo recogió

y otra chamba le dio.

Hoy arrastra sus cadenas

y enfría pronto la brisa.

Siempre asusta en las cenas

con su infaltable camisa.

La Parka

y la Fiera

Estaba la Muerte hambrienta

Y salió a buscar a La Fiera

Porque hoy está suculenta

Anotando como en feria.

A William lo agarró de taco

Como a chile güerejito

Y a Nacho y a Mosquera

Los pasó con un mojito.

La Flaca se saboreó

A un defensa sabrosito,

Con sus huesos lo atrapó

¡Ay, del pobre Navarrito!

La Parca se deleitaba

Con Rifle y Mejía en manos

Gustosa los paladeaba

Con un café colombiano.

El Chapito se puso valiente

Con unos tragos de coñac,

La Muerte le dijo detente

O te aviento al Gignac.

La Tilica infundía pavor

A Iván y Cornejo por iguales

Ellos gritaron ¡No, por favor!

Que ya somos titulares.

De Ultratumba salían gritos

Exigiendo un platillo fuerte

Repleto de Elías y Boselli,

Nuestro dúo de la suerte.

La Parca se tornó ruda

Pidiendo un León a la parrilla

Pero aguanta, mi Huesuda,

Deja que pase la Liguilla.

MÉXICO

Bárbara Botello Santibáñez

Diputada federal

Turbada, la ex Alcaldesa

-sin peluquera a su lado-

quedó cual calaca tiesa:

la acusan de peculado.

Fueron las firmas fantasma

maniobra de mal agüero,

busca ahora, con toda el alma,

escapar del desafuero.

Miguel Márquez

Gobernador del Estado

Emocionado en la misa

Miguel tuvo un arrebato

y con su mejor sonrisa

nos consagró a Guanajuato.

Le llovieron las condenas

por mostrar su devoción:

¡No le dejen la faena

al Sagrado Corazón!

Beatriz Hernández Cruz

Diputada panista

Para imponer el imperio

de la ley, su gran pasión

propuso que el adulterio

se castigue con prisión.

La ocurrencia caló hondo

y abrió un debate muy serio.

La decisión: los cachondos

se irán para el cementerio.

Carlos Cortés Galván

Director de Obra Pública

Con las 400 obras

que mejorarán tu vida

León padece la zozobra

¡hoyos en vez de avenidas!

Cuadrillas a cada paso

tienen la ciudad deshecha

y nos juran: no hay retraso

¡nomás cambiamos la fecha!

Daniel Díaz

Secretario de Salud

Recién nombrado en el puesto

halló todo muy bonito

pero pronto torció el gesto

¡se le apareció el mosquito!

Paró las fumigaciones

apostó a la prevención,

fracasaron las acciones

hoy está en el panteón.

Emilio Gamboa Patrón

Diputado, ex, ex y ex...

Veterano Secretario

servidor de gran ingenio

siempre está en el escenario

hace ya varios sexenios.

Su tiempo es muy respetado

(se desplaza en las alturas).

Ahora, su fin ha llegado

y le darán sepultura.

Fernando Olivera Rocha

Secretario de Turismo

Pensaba Fernando Olivera

viendo actas de Fundemin

triste, que de esta manera

llegue mi vida a su fin.

Pero apareció Tinoco

-traía las manos vacías-

¡te castigo! ... sólo un poco

regrésate a los tres días.

Diego Sinhué

Aspirante a la Gubernatura

Confesó el gran elector:

la verdad, nunca dudé

para ser mi sucesor

prefiero a Diego Sinhué.

Pero la prensa chismosa

torpedeó la ‘intervención’:

en una reacción nerviosa

presentó su dimisión.

Hoy los apoyos se suman

y son claras las señales:

pero también se acumulan

pleitos en los tribunales.

Emilio Azcárraga

Ex CEO

La empresa que sus ancestros

hicieron pa’ los jodidos

luce hoy balances siniestros:

la audiencia se les ha ido.

Ya no pudo más Emilio

con esa gestión de espanto

lanzó un berrido de auxilio

y se marchó al camposanto.

Distribuidor Vial Benito Juárez

Con mil modificaciones

quedó el Distribuidor Vial:

conducen entre oraciones

¡temen que lo hicieran mal!

El delegado Vallejo

ya no encuentra qué decir,

es un problema complejo

¿cuándo irán a concluir?

ESPECTÁCULOS

Hiromi

Cantante

19 de octubre de 1982

27 de septiembre de 2017

Ya llegó al panteón la que sabe cantar

¡Pobrecita, aquí no se la va a acabar!

Si este reality ‘ora’ sí quiere ganar

a la huesuda va a tener que burlar.

La flaca conocida es por tramposa

y de Hiromi estaba bien celosa

hasta Japón la quería regresar

con tal de con ella no concursar.

“¡Ay flaquita mejor déjame descansar!

Ponte ‘guapa’ y ponme mi altar

te prometo que el próximo año

a La Academia vamos, no te engaño”.

La huesuda se tuvo que resignar

pero una cosa sí le tuvo que rogar:

“¡Con Carlos Rivera llévame por favor!

Y te prometo que no te guardo rencor”.

Karla Luna 'La Lavandera'

Comediante

25 de septiembre de 1979

28 de septiembre de 2017

Recuperando su alegría

estaba la comare morena

hacía chistes aquel día

para dejar atrás su pena

Pero la huesuda quería

llevarse a la Lavandera

pues ya sin Panini, iba

a ser su nueva compañera

“Sufriste mucho, querida

por aquella traicionera

no te merecen en su vida

ni tu ex marido ni ella”

Con serenidad y valentía

aceptó irse esta guerrera

al momento de su partida

a los suyos pidió fuerza.

Hugh Hefner

Creador de Playboy

9 de abril de 1926

27 de septiembre de 2017

Fue grandiosa su existencia

entre osamentas e implantes

Murió Hugh, qué gran ausencia

tuvo momentos brillantes

Y fue San Pedro testigo

de una discusión movida

¿Cómo decir que este amigo

pasó ahora a mejor vida?

Calacas de enorme pecho

dicen al viejo Playboy:

“Aquí estamos en el lecho”.

“¡Esperen chicas, ahí voy!”

Evangelina Elizondo

Actriz

28 de abril de 1929

2 de octubre de 2017

Muchos años vivió Evangelina

presumiendo su belleza a la Catrina

y de tanta presunción, le llenó la enagua

de piedritas:

“¡Harta estoy de tu insolencia...

ya te llegó la hora

y no me importa que en vida

hayas sido la voz de Cenicienta!”

Cara a Cara se enfrentaron

en un duelo macabro

y ahora Evangelina

canta por todo el camposanto.

Eso no le importó, pues en el panteón

sigue iluminando

con belleza y esplendor.

Ahora se le ve entre las tumbas,

concentrada en un trabajo,

pues la pelona le pidió

un simpático retrato.

