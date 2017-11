Sospechan que hay más muertes por dengue

Publicidad



“Ya se había analizado en el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, hay un anexo que expone la situación de comorbilidad que tenía: obesidad, hipertensión y diabetes. Por los días que presentó de evolución la causa de defunción, no es dengue”, señalaron.



“Se sentía mal, tenía mucho dolor de cabeza y fue, y me dijo que nada más le habían dado tres pastillas y dos sobrecitos de suero”, narró su esposa, Carolina Velázquez Villegas.



Cuando volvió al hospital, “le dijeron que esperara a que le tocara turno, y se quedó sentado. Sudaba mucho y muy frío. Lo empecé a ver mal, porque se le cayó su tarjeta y no la recogía, se la puse en la mano y no tenía fuerzas”, narró Carolina. Después de eso, “ya no me habló ni nada, sus ojos estaban como ido, le hablaba y lo tenía que voltear para que me mirara y no contestaba nada”. A las 10:30 de la noche, Armando ya no podía ni siquiera pararse.



“Nosotros tuvimos para pagar un estudio y saber qué era, pero otra pobre gente que no tiene, tiene que esperar a que le hagan el favor de atenderlos, pasarse horas en el Seguro sintiéndose mal. ¿Por qué no ponen lo que fue?, ¿son órdenes del gobierno que tapen las defunciones? Yo estoy muy enojada, no tendría porque estar ahorita sola”, manifestó Rafaela.



“Yo estuve llamando mucho tiempo atrás porque no pasaban a fumigar, cuando en otros años pasaba la camioneta, este brillaron por su ausencia”, reprochó Rafaela.

“Tanto quieren ahorrar y no aceptaban hasta que de a tiro se vino la epidemia, empezaron a venir las camionetas. Y tanta gente sufriendo por el dengue, va uno al Seguro y no hayas por dónde pasar, porque está el tiradero de gente ahí en Urgencias y afuera lleno”, reprochó.

“Y todo porque el gobierno quiere ahorrarse el dinero, yo estoy muy molesta y como este caso hay muchos, que mueren por dengue y en el acta de defunción no dicen, porque quieren ocultar, no se vale.

“Yo no los quiero aquí nada más, que fumiguen toda la ciudad bien, como es, que se gaste lo que se tenga que gastar, al final es dinero de nosotros, son nuestros impuestos, no es de bolsa de ellos. ¿Están guardando para sus campañas?, ¿por eso no quieren gastar y recortando presupuestos donde no se debe?”, añadió.

Luego de que revelara el caso de Mónica Reyes Rizo, fallecida por complicaciones derivadas de dengue hemorrágico, pero a quien autoridades borraron esta enfermedad de entre las causas de muerte, otros casos similares surgieron. Los casos son de Armando Pérez Bustamante, que falleció a los 29 años, y de Juan Manuel Quintero Durán, de 74 años, en cuya acta de defunción no se acepta que murió por dengue hemorrágico, pese a que este diagnóstico fue confirmado por uno de los doctores que lo atendió en la clínica T21 del IMSS y respaldado por una prueba hecha dos días antes de fallecer. Igual que en el caso de Mónica Reyes, responsabilizan por la forma en que se manejó la información. La SSEG, encabezada por el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, señaló que Armando Pérez murió por complicaciones de otros padecimientos previos. Sobre el caso de Manuel Quintero, responsabilizan al IMSS de haber puesto una causa de muerte errónea, ya que señalan que tanto el IMSS, ISSSTE como clínicas independientes de la Secretaría. Por lo que respecta al IMSS, señaló que le correspondía a la Secretaría de Salud estatal dar la información. Dolores en sistema digestivo, precedieron a una tarde de cuatro horas de espera en Urgencias que finalmente llevó a la muerte a Armando Pérez Bustamante, quien padecía de dengue. Su fallecimiento se debió a negligencia médica, acusan familiares del joven de apenas 29 años, que el 3 de octubre, acudió a Urgencias de la unidad número 53 del Imss. Lo recetado a Armando fue Vida Suero Oral, además de Ranitidina (para tratar úlceras pépticas y reflujo gastroesofágico) y Butilhioscina (para aliviar cólicos y dolores por síndrome de colon irritable). Durante 11 días Armando trató de llevar su vida normal en Los Sauces, donde habitaba junto con su esposa y sus tres hijos, aunque se complicaba por los dolores. Cerca de 11:30, llegó ambulancia del hospital particular, pero antes hicieron a Carolina firmar un documento sin explicar de qué se trataba, ni dejarle leerlo. Hasta la una de la mañana del 15 de noviembre pudieron llevarlo al Aranda de la Parra, donde le diagnosticaron dengue, y mencionaron que estaba ya en un estado crítico. Casi 24 horas después, Armando falleció. Aunque su caso no está señalado entre los que las autoridades de la Secretaría de Salud han admitido como consecuencia de esta enfermedad. A más de dos semanas del deceso de su esposo,Un pespuntador de 74 años, habitante de la colonia Valle de León, Juan Manuel Quintero Durán, falleció el 28 de septiembre, víctima de dengue, en la clínica T21 del IMSS, pero en su acta de defunción quedó asentado que fue por un choque séptico, falla renal y dificultad respiratoria agudas.Su esposa,, denunció ante am esta situación y se mostró indignada porque el Gobierno no quiera reconocer muertes por dengue.Contó que el día que su esposo falleció, en la misma clínica perdieron la batalla contra el dengue dos jóvenes, de 19 y 14 años, a quienes también les adjudicaron otras causas de deceso.La viuda de Juan Manuel contó que él era un hombre que solo padecía de presión alta, fuera de eso no era diabético ni tenía otra enfermedad grave, pero el sábado 23 de septiembre por la noche comenzó a sentirse con temperatura, escalofríos y adolorido del cuerpo. Rafaela le bajó la temperatura y lo medicó con paracetamol, lo cual le hizo pasar una mejor noche.Tras una consulta privada y como siguió debilitándose, el martes su familia lo llevó con otro doctor, quey les recomendó que le hicieran una prueba, misma que realizaron y para el miércoles en la mañana, cuando entregaron resultados, el enfermo ya no pudo articular palabras y su esposa pensó que le había dado un infarto cerebral.Por cuestiones económicas no lo pudieron llevar a un hospital particular y como era derechohabiente del IMSSdonde les dijeron que tenía alteraciones en la presión, frecuencia cardiaca, incluso en los niveles de azúcar; además, que por su condición, ya que estaba infartándose y que incluso no les aseguraban que llegaría vivo.Desde ese momento entubaron ay le comenzaron a hacer estudios, pero ya tenía detenidos el hígado, los pulmones, el riñón y requería oxígeno, además de que en sus venas ya no tenía circulación.En la noche le dijeron a su esposa que, pese a que estaban haciendo lo humanamente posible, Juan Manuel estaba muy mal y hasta entonces un doctor que estaba de guardia aceptó que lo que padecía Juan Manuel era dengue hemorrágico y les dijo que ya no tenía remedio. El jueves, poco después del mediodía, les dijeron a sus familiares que pasaran a despedirse de él porque estaba por morir.Después de que su esposo falleció,, ambas lo corroboraron con una prueba en un hospital y un laboratorio particulares, que les costó más de 800 pesos cada una. Su hija duró 15 días hospitalizada y ella ocho con los síntomas.Además, un hermano deque asistió al novenario en un templo de la zona,, duró tres semanas grave, incluso llegó aeste 27 de octubre, a élLa ahora viuda de Manuel denunció que ni en su colonia ni en la zona aledaña se ha fumigado correctamente, pasaban solo con el ruido de la fumigadora sin soltar nada, además de que empezaron a hacerlo hace apenas unas semanas, pese a que se estaban dando muchos casos de dengue. Además de que hasta hoy no han pasado con la campaña de descacharrización.