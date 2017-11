Líder panista ebrio choca con árbol ¡y se queda dormido!

En aparente estado de ebriedad, Omar Borboa, srio gral del @PANJALOFICIAL, chocó contra árbol sin resultar lesionadohttps://t.co/QSMHQzph2P pic.twitter.com/4kroHbhYIB — mural.com (@muralcom) November 2, 2017

Omar Borboa, secretario general del PAN en Jalisco, sufrió anoche un accidente automovilístico en aparente estado de ebriedad al chocar contra un árbol.En un video, se observa que, tras el percance, ocurrido en la Avenida Novelistas y Juan Palomar y Arias, el líder se queda dormido en el interior del vehículo.Al lugar arribaron policías y paramédicos de Zapopan.En las imágenes se ve cómo uno de éstos golpea la ventana de la unidad para tratar de despertar al ex diputado federal.De acuerdo con testigos, Borboa presentaba fuerte aliento a alcohol.Sobre el incidente, el Comité Directivo Estatal panista no ha hecho ningún pronunciamiento.Sólo se informó, de manera extraoficial, que la camioneta en la que viajaba no pertenece al partido y que él está resolviendo su situación personal ante las autoridades.El Artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte local establece que a las personas que conduzcan vehículos de automotor bajo el influjo del alcohol o drogas, se les sancionará económicamente o serán acreedoras a un arresto administrativo, dependiendo del grado que tenga el infractor.