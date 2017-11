¿De dónde tomó inspiración para ataque en NY que lo hizo sentir 'bien'?

Publicidad



"Les prometo que como tratemos al señor Saipov en este proceso judicial dirá mucho más sobre nosotros que sobre él", añadió Patton.

El sospechoso de atropellar a varias personas y dejar ocho muertos en un sendero para ciclistas en Nueva York incluso rentando un vehículo con anticipación para practicar, informaron autoridades en una denuncia federal donde presentan cargos de terrorismo contra el inmigrante uzbeko.de acuerdo con el documento oficial. Después de que el disparo de un policía dejara herido al agresor y detuviera su avance, Saipov pidió que se colocara la bandera del grupo extremista en su habitación de hospital,Llevado a la corte en silla de ruedas,Por separado, el FBI está interrogando a personas que pudieran tener información sobre sus acciones antes del ataque, entre ellos otro uzbeko.Los cargos contra Saipov, de 29 años,Investigadores en varios estados se apresuraron a rastrear los pasos del agresor y entender sus motivos.Esposado y encadenado de los pies, Saipov asintió con la cabeza cuando se le leyeron sus derechos durante una breve audiencia en el tribunal que el acusado siguió a través de un intérprete ruso. Afuera de la corte, su abogado de oficio David Patton, declaró que deseaba "que todos permitan que siga el proceso judicial".Según un funcionario,Saipov no tenía muchos amigos, de acuerdo con el oficial, quien habló con The Associated Press bajo la condición del anonimato por no estar autorizado a difundir información.se decidió por realizar el ataque con un camión, de acuerdo con la denuncia.