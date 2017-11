Publicidad



"El caos inducido por el personal ha fomentado una cultura de violencia generalizada", indica el diario acompañado de una imagen en la que un joven es golpeado por un compañero sin causa aparente.

Después que el jovenel vínculo con los maltratos de custodios de la prisión,recopiló datos sobre aA través de un reportaje especial,el cual también organizaba peleas entre reclusos a cambio de "recompensas" como productos de las máquinas expendedoras de la cárcel.Dos jóvenes indicaron al Miami Herald que, quien habría utilizado dulces como incentivo.para instar a las peleas entre internos y determinó que no había pruebas suficientes para probar la acusación.sin que existieran culpablesLa descenso de Elrod el pasado 31 de agosto de 2015 es el doceavo asesinato de un joven en una prisión juvenil desde el 2000.

Elord Revolte

Los reporteros examinaron centros de detención -especialmente aquellos para jóvenes de entre 13 y 18 años- y los centros adaptados para programas residenciales del Estado, similares a la cárceles donde los jueces envían a los prisioneros para recibir tratamiento especial de reinserción.Por otra parte,Florida ofrece a losLa ley del Estado no ha aumentado los salarios desde 2006 para el equipo de oficiales que lidian con jóvenes con problemas mentales, de ira o adicciones.La firma privada TrueCore Behovioral, encargada de 28 programas especiales en Florida, apenas ofrece 19 mil 760 dólares a sus nuevos empleados.Algunosmientras que Florida no lo hace, teniendo entre sus filas a ex vendedores de muebles, maquinistas, vendedores o hasta ex boxeadores, revela el diario.El sistema penitenciario de Florida, uno de los más grandes de Estados Unidos, cuenta con programas de prevención, intervención temprana, distracción y cuidado posterior.El presupuesto del sistema alcanza los 566.9 millones de dólares, cuenta con 3 mil 269 empleados, 21 centros de detención y 53 centros residenciales.La tasa de reincidencia del sistema al año alcanza el 45 por ciento.