Sale Halloween en pleno Día de Muertos

Habitantes de los Pueblos del Rincón viven la tradición de pedir dulces como parte de una mezcla de culturas.

En una celebración que debería ser mexicana, en la actualidad se mezcla con las tradiciones del país fronterizo de Estados Unidos, donde se festeja el Halloween.

Ayer por la noche, cientos de niños y jóvenes salieron a las calles a pedir su “calaverita”, pero disfrazados de diferentes personajes.

En la zona Centro, como en algunas colonias y en complejos privados, se celebró la ocasión en la que se mezclan los altares de muertos con las calaveritas, las catrinas y los disfraces terroríficos que se emplean en la celebración norteamericana.

La noche del martes, en la explanada del Jardín Principal de ambos municipios, se observaba a chicos y grandes disfrazados que se acercaban a los comercios para pedir “Calaverita”.

“Yo cada año me preparo con dulces porque siempre vienen a pedir, pero este año me sorprendió que los niños ya no dicen -Me da mi Halloween- sino que piden ”calaverita”, ojalá que poco a poco vayamos recuperando nuestras tradiciones”, mencionó Ana Laura.

Esta situación resultó un dato curioso entre algunos comerciantes, que coincidieron en que con la promoción de las catrinas y los altares de muertos, se van enfocando más a lo mexicano.

“En años pasados los niños llegaban pidiendo Halloween, pero este año aunque vienen de monstruos, me pidieron calaverita, y eso me da mucho gusto”, coincidió Fermina, quien se previene con dulces para dar a los niños y a otros más grandes que también piden dulces para esa fecha.

Cabe señalar que ya son muchas las instituciones que se han encargado de difundir las tradiciones mexicanas, en especial este importantes día, pues recalca mucho de la cultura mexicana.

Acción que se ha ido reflejando año con año en la forma de celebración por parte de la ciudadanía, tal y como lo menciona doña Fermina.

Tradición que ha logrado captar la atención del otros países incluso el país vecino, pues con la recién estrenada película “Coco”, muchos niños pueden tener una visión más amplia de la importancia de la celebración de este día dentro de la cultura mexicana.