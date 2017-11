‘La buena educación erradicará la violencia’

Publicidad

La violencia que se vive en la ciudad ha llegado a niveles nunca antes vistos.En días pasados, una mujer y su hijo fueron asesinados cuando descendían de su automóvil en el Barrio de la Resurrección en Celaya, y en Salvatierra, una mujer y una menor de edad fueron ultimadas cuando viajaban a bordo de una motocicleta.Ante este panorama, la psicóloga Paulina Valtierra, encargada de Prevención de Riesgos Psicosociales del SM DIF Celaya, explicó como son la medidas de prevención, además de cómo actuar ante estas situaciones y cómo superar los casos.“La manera en cómo se pueden evitar este tipo de hechos en nuestra sociedad es por medio de la sana educación de la misma, es decir, todos debemos de tener el compromiso de apoyarnos y ayudarnos en nuestro crecimiento y evolución emocional y psicológica, brindando amor, atención y protección a quienes nos rodean, no importa hacia quién; hay que vernos como un sistema en donde si una de las partes no está funcionando entender que por ende no funcionará lo que nos rodea.“Todos los servicios para que los padres de familia o tutores aprendan a brindar lo mejor de sí para la crianza de los niños, niñas y adolescentes son gratuitos, hablando de foros, ferias, pláticas y talleres”, mencionó Paulina.El apoyo psicológico que se brinda en CEMAIV, Procuraduría y Trabajo Social de DIF tienen un bajo costo para aquellas personas que ocupen orientación profesional, además que cuentan con talleres especiales para padres de familia, docentes y comunidad en general sobre orientación en estilos de crianza, recomendaciones para prevenir riesgos y fortalezas de la familia.Sobre cómo actuar en casos de esa índole externó: “Nadie se prepara para pensar que puede ser secuestrado o que le suceda esto a alguien cercano, sin embargo, debemos de estar alerta desde cuando caminamos solos en la calle o ver gente o un vehículo sospechoso; llamar a la Policía si se ve un carro desconocido frecuentemente en la zona, si hay alguna persona vigilando o que se acerque en demasía, e incluso hasta los que se juntan en bandas o grupos que consuman algún tipo de sustancia tóxica; inmediatamente debemos avisarle a la comunidad cercana en donde pasó la situación, organizarse entre vecinos para hacer rodadas y llamar a Policía para pedirle que patrulle la zona y compartir las características de una persona cuando esté desaparecida. Por otro lado, lo mejor es no utilizar las fotografías recientes de nuestros hijos en nuestras redes sociales”.Paulina Valtierra externó que es difícil acercarse prematuramente a la familia para hablarle acerca de resignación o perdón cuando ha perdido un ser querido en una situación de violencia.“Es importante mantenerse cerca y ofrecer la ayuda, dejar pasar algunos días y hablarles acerca del apoyo que el gobierno o de manera particular se ofrece para ayudar a superar esta situación. En Celaya existe apoyo gratuito por parte de la Unidad de Duelo de Funerales San Rafael en donde sesionan acerca de las pérdidas, trabajar con duelos, resignación y perdón”, externó.Para finalizar externó que la sociedad celayense está indignada, temerosa de salir a las calles, ya que la violencia les ha arrebatado la seguridad y su libertad.