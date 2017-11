Procesarán a Salvador Ortega

Publicidad

El ex síndico de Celaya, Salvador Ortega Estrada, será procesado luego de que se le detectaran responsabilidades administrativas.La Comisión de Hacienda abrió un proceso que subirá a la sesión de Ayuntamiento en su próximo encuentro para determinar el sentido de la mismas.Esto luego de las responsabilidades contra el funcionario detectadas por la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASEG).Sin dar más detalles, el regidor panista, Trinidad Martínez Soto, explicó que será en sesión cuando se determine la posible culpabilidad del también ex director del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (SIDEC).“Es parte de un procedimiento que genera cuestiones de legalidad e impugnaciones, no podemos hablar de una propuesta hasta que esté aprobada”, comentó el también Presidente de la Comisión de Contraloría.“Nada más es una propuesta de responsabilidad administrativa y lo que resulte después de pasar por el Ayuntamiento. Va en el sentido de responsabilidad, ya una vez que esté aprobada la propuesta, les podré dar todos los detalles”.Son ‘suavecitos’ con ex funcionariosEn octubre, la ex tesorera Angélica Camarena fue sancionada con una inhabilitación de cinco años para no poder ocupar cargos públicos por no solventar las observaciones de la ASEG.Aunque regidores de oposición pedían 20 años de inhabilitación, que era la máxima sanción, el PAN, con voto mayoritario, otorgó solamente cinco años.