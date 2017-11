Imprescindible conocer el Leviatán de Hobbes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el Leviatán de Thomas Hobbes se considera la descripción de la naturaleza humana como factor importante a considerar en el análisis que se realiza posteriormente sobre el Estado, pues éste se compone de la interacción de los individuos. El hombre presenta una serie de características que comparte con el resto de los animales y, a su vez, tiene otro conjunto de atributos que lo diferencia del resto. Dentro de la primera descripción que se hace del hombre se presenta la visión del autor sobre las sensaciones, como base para describir el resto de las distinciones. Las sensaciones son una fantasía, una representación de un objeto exterior, el cual perturba el órgano que genera la sensación correspondiente. Esta sensación no es más que una fantasía de la realidad que se va debilitando en el tiempo, a medida que se van recibiendo nuevas sensaciones que van opacando las anteriores. Este debilitamiento es llamado memoria y es quien mantiene viva una imaginación. Las imágenes que se van generando en la mente se producen muchas veces de manera grupal, por los pensamientos van apareciendo en series, donde un pensamiento sucede al anterior con cierto grado de relación mayor o menor y se van construyendo discursos mentales importantes en la generación de pensamiento. Los hombres utilizan las sensaciones y el pensamiento para dirigir sus acciones, utilizando sus experiencias previas, logrando identificar causas y consecuencias a partir de éstas o realizando conjeturas sobre acciones acaecidas en el pasado y sus posibles causas. Esta experiencia es fundamental en el actuar del hombre, pues en base a ella decidirá actuar con menor o mayor prudencia ante determinadas situaciones. En este sentido contempla en su percepción un esquema normativo a través del derecho natural que otorga a los humanos la libertad de utilizar su poder como lo estime conveniente para la conservación de su propia vida. La ley de naturaleza, por su parte, es una norma por la cual se prohíbe al hombre hacer algo que pueda destruir su vida o impedir conservarla. Sin embargo, la libertad a costa de cualquier cosa no es apropiada, por lo que aparece una segunda ley “lo que pretendáis que os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos”. Estas leyes son las principales por las cuales el ser humano se debe guiar para conservar la paz. Otras leyes secundarias consideran el no quebrantar pactos, la gratitud hacia actitudes voluntarias generosas por parte de otro, acomodarse a los demás, perdonar a quienes están arrepentidos, sólo considerar el bien futuro al realizar una venganza, no manifestar odio al otro, la igualdad entre hombres pues ninguno es mejor que otro, ser modestos (en contraposición a la arrogancia), equidad entre hombres, uso igual de cosas comunes, sobre la suerte que determinará quienes sus reglas para la sana convivencia de la humanidad. Una de sus grandes reflexiones fue “El hombre es un lobo para el hombre” (en latín homo homini lupus) que es una frase célebre extraída de la obra dramática Asinaria, obra del comediógrafo latino Plauto (250-184 a. de C.). Sin embargo, fue popularizada por este gran filósofo del siglo XVIII en esta gran obra “El Leviatán” para referirse a que el estado natural del hombre es la lucha. La frase, en ese sentido, se convierte en la metáfora del animal salvaje que el hombre lleva por dentro capaz de realizar grandes atrocidades y barbaridades contra elementos de su propia especie. Algunas de esas acciones son dirigir guerras, practicar exterminio a un grupo social, realizar atentados, asesinatos y secuestros, someter a otros individuos a la esclavitud, tráfico ilegal de personas, etc. No obstante, para la conservación de la humanidad Thomas Hobbes indica que la paz y la unión social pueden ser alcanzadas cuando son establecidas en un contrato social como un poder centralizado que tiene la autoridad absoluta para proteger a la sociedad, creando una comunidad civilizada. “La ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz, Hobbes”@ArellanoRabiela