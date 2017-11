Cabeza no corresponde a cuerpos encontrados hace 15 días

Publicidad

Sigue sin ser identificada la cabeza localizada la noche de ayer en la comunidad San Miguel Octopan, la cual al parecer no corresponde a los tres cuerpos encontrados la noche del jueves 19 de octubre en CelayaAsí mismo no ha aparecido el resto del cuerpo, situación que ha complicado a las autoridades para determinar la causa de muerteEn cuanto al mensaje ya es analizado por personal de Servicios Periciales y en el lugar no se encontraron mayores indicios como casquillos percutidos.Del occiso solo se sabe que es un hombre de una edad aproximada de 35 a 40 años, y a simple vista presenta una lesión en el cráneo al parecer por disparo de arma de fuegoAyer por la noche se reportó la localización de una cabeza cerca del jardín principal de la comunidad San Miguel Octopan en Celaya, mismo que no ha sido identificado