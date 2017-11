Ponte creativo

Publicidad

Un libro corto, ágil y fácil de leer, que invita a despertar la creatividad, es como define su nueva creación el coach, conferencista y tallerista en Desarrollo Personal y PNL, Sergio Hernández Ledward, quien tiene ya tres libros en su haber y ahora comparte un interesante trabajo creativo.“Tenemos la necesidad de ser creativos, los problemas que hoy surgen ya no se pueden resolver con las soluciones que planteamos en el pasado, necesitamos soluciones nuevas y para eso debemos pensar de una manera más creativa e innovadora”, explica.Sergio a través de su libro propone provocar a la mente, darle ideas, ser soñador y analítico, y en este texto de no más de 60 páginas, podrás encontrar la forma de hacerlo ayudado por ejercicios que te serán útiles en todos los aspectos de tu vida.“Es un llamado a nuestras maravillosas capacidades creativas que a veces están dormidas, tenemos patrones mentales que se interponen con la creatividad como el conformismo, la flojera, la rutina, el perfeccionismo, el miedo, y mientras no los enfrentemos no vamos a poder pensar de una mejor manera”.El celayense realizó este trabajo para la editorial británica en línea e-books y su libro se puede obtener de manera fácil y rápida, descargándolo del link de la editorial sin costo alguno.El link se puede compartir con cuantas personas quieran y una vez leído el libro la recomendación es volver a la página para dejar ahí sus comentarios.En el texto encontrarás pequeños ejercicios que te ayudarán a ponerte en una modalidad innovadora y creativa, tiene mapas mentales, puntos centrales bien marcados, ejemplos y herramientas prácticas para aplicar inmediatamente en la vida cotidiana, pero sobre todo, está escrito de manera dinámica, entretenida y sobre todo muy creativa.Descarga el libro aquí: http://bookboon.com/es/creatividad-ebook