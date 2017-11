De la literatura a la televisión

Publicidad

Aunque Better Call Saul roce la perfección en su tercera temporada, tal vez sea la excepción que confirma la regla:Me refiero a. Incluso podría añadir “American Gods”, que quizá no sea tan buena pero que es la mejor que he visto de superhéroes.. Pero la literatura atraviesa explícitamente la producción audiovisual de nuestra época. Tanto en el marco general (el de la serialidad folletinesca y los guiones de alta carga metafórica) como en los ejemplos concretos: cada capítulo de la británica; en la española; “Gomorra”,producción italiana, imagina historias cuyas raíces están en el libro homónimo de Roberto Saviano; y “Girls”, cuya protagonista es escritora, logra su nivel más alto en un capítulo de la temporada final (“American Bitch”), que habla de ambigüedad, heteropatriarcado y…

Benedict Cumberbatch protagoniza la serie de la BBC que cuenta las historias del detective Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle./ Foto: Cortesía

Dickens está presente en toda la obra de David Simon y su habitual equipo de guionistas/novelistas (es bellísimo, por cierto, el homenaje en “The Deuce” a “Historia de dos ciudades”). Y “Homicide”, su primera serie, fue la adaptación de una crónica suya. Pero su obra maestra es una creación original: “The Wire”.Hasta ahora las series canónicas de la tercera edad de oro de la televisión eran todas creaciones originales de guionistas y directores excelentes, bien coordinados por un howrunner visionario. Digamos: “The West Wing”,, “Borgen”, “Veep” o “Transparent”.Pero en los últimos años se ha producido un cambio llamativo:. La corriente tal vez haya sido motivada por el éxito brutal dey ha acabado volando autónomamente y en tiempo récord como un cuervo o un dragón de Poniente. Ese éxito se produjo en un momento en que se multiplicaban como setas los nuevos sellos interesados en producir series, entre otros) y que se buscaban ideas y argumentos hasta debajo de las piedras.

El éxito más reciente de Hulu ha sido "The Handsmaid's Tale"./ Foto: Cortesía

La primera de esas adaptaciones que ha llegado a su final es, que haa logrado en tres temporadas hipnóticas ingresar en ese rincón de nuestro archivo personal donde almacenamos las experiencias intelectuales y emocionales más vibrantes.Le han seguido la justamente aclamada; y la injustamente soslayadaen un precioso e incisivo homenaje al cine, al arte, a la escritura, a la vida sin fronteras de género definidas.Esas cuatro series literalmente extraordinarias no son más que el pistoletazo de salida de una tendencia cada vez más relevante: la adaptación de novelas. Superventas, si puede ser. En España a, le van a seguir

El drama "The Leftlovers" es llevado a la pantalla por HBO./ Foto: Cortesía

Lo habitual es la mediocridad, como hemos podido ver eno en “The Son” (basada en la novela de Philipp Meyer). Pero solo tras mucho ensayo y mucho error de una mayoría de producciones se consigue la excelencia de una afortunada minoría.Así funciona el negocio teleserial que, a veces, es arte: enanos vanguardistas a hombros de gigantes industriales.