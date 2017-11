Lo mejor de Studio Ghibli

Publicidad

Cuando los principales críticos de cine de The New York Times hicieron su lista de, a muchos les sorprendió la número dos:; a muchos otros nos sorprendió que no hubiera sido la número uno.Así que, ¡ups!, ya me adelanté: El viaje de Chihiro es laen esta lista, un recuento personal de todas las películas hechas por la productora de Miyazaki, la legendaria casa de animaciónLa compañía establecida hace 32 años no ha lanzado tantas películas, pero la influencia de estas ha sido considerable.Aquí va la lista de mis gustos personales. Pero cualquiera que sea la posición, sin duda será un mundo en el que querrás adentrarte y hasta perderte.Una familia toma la salida equivocada camino a su nuevo hogar y una niña termina inmiscuida en una oscura aventura con una colección de espíritus, brujas, monstruos y más criaturas fantásticas. Es la película más extensa y fascinante de Miyazaki.Una fantasía hermosa, una exhortación a vivir en balance con la naturaleza y una aventura cautivadora que hace recordar las clásicas películas de samurái de Akira Kurosawa: hay algo gustoso por donde lo veas. Quizá Mononoke, la película que le dio notoriedad a Studio Ghibli en el continente americano, no te transporta tanto como Chihiro, pero por muy poca diferencia.Las hermanas Satsuki y Mei se mudan a una nueva casa en el campo mientras su madre está convaleciente en un hospital cercano y vencen a sus miedos con ayuda de nuevos amigos –posiblemente imaginarios–, como un gato sonriente que también es autobús y el gigante y peludo Totoro. Este filme de Miyazaki, que podría tomarse como simple y aniñado, en realidad es un portal conmovedor a las alegrías y terrores de la niñez.No es tan conocida como otras de las grandes películas de Miyazaki, pero este homenaje a la destreza aérea y al cine clásico es igual de hermoso a la vista que cualquier otra cosa que haya hecho. Y tremendamente divertida. Las aventuras del cerdo rojo y su avión juntan el romance hollywoodense de los años treinta con la exuberancia de las caricaturas que uno ve de niño los sábados por la mañana.La primera película oficial de Studio Ghibli no es tan compleja o afinada como las que la preceden en esta lista, pero es un filme de acción y aventura casi perfecto. Una niña perseguida por piratas aéreos y funcionarios del gobierno intenta salvar el castillo flotante de Laputa de la destrucción, lo que involucra artefactos aéreos que mezclan la ciencia ficción y la Revolución Industrial, un viaje en tren espeluznante y algunos robots gigantes.Esta fábula no es la favorita de algunos fanáticos de Miyazaki, con algunos giros de trama excéntricos y conexiones que son más sobre emociones e imágenes que progresión de la trama… pero qué imágenes. La historia de amor poco convencional junta a Howl, un mago mitad hombre, mitad ave que viaja a bordo del castillo del título, y a Sophie, una sombrerera joven que fue convertida en mujer anciana por una bruja.La mejor película de Isao Takahata, quien empezó el estudio junto con Miyazaki, es una alegoría cómica sobre grupos de tanuki (perros mapaches) en pugna que unen fuerzas para enfrentarse a desarrolladores inmobiliarios humanos. Es juguetona y poco pretenciosa de una manera que otros de los filmes del cofundador no lo son.Una historia sobre el paso hacia la adultez de una joven bruja traviesa y algo torpe que deja su hogar a los 13 años para encontrar un trabajo y un nuevo pueblo, como deben hacerlo las brujas. La trama de heroísmo y descubrimiento de quién eres es algo convencional pero encantadora; se siente como algo de Disney a momentos y algo como de la nueva ola de Truffaut en otros.Esta es la comedia caricaturesca de Takahata cuyas ilustraciones de acuarela y líneas marcadas no siguen el estilo de Ghibli. Las desaventuras de la familia son bastante usuales, pero el arte siempre es inventivo.Es una película de Ghibli en todos los sentidos menos el del estudio, fue la última hecha por Miyazaki antes de fundarlo, este fue un filme que lo formó y que también marca su primera colaboración con el compositor Joe Hisaishi, quien ha hecho la música de todas las películas desde entonces. Similar a la más ambiciosa Mononoke, es una historia posapocalíptica en una Tierra en la que los humanos se esconden de insectos gigantes.