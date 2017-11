Publicidad

La culpa la tienen los analgésicos. Habían pasado tres días desde mi histerectomía y estaba un poco pirado por los medicamentos.Después de cinco años de recibir inyecciones semanales de testosterona, el canal (no soporto llamarlo vagina y mucho menos referirme a él como algo “mío”) se había atrofiado y ya casi no existía.. El dolor ya era bastante malo.Estaba tomando Percocet, un poderoso analgésico, para. En un pequeño rapto de delirio, tuve de pronto la necesidad de decirle a una conocida, una chica india que estaba en mi clase de física, lo hermosa y graciosa que era.

“Hola”, comencé, “tienes ojos de vaca. Sé que eso suena mal, pero ¿alguna vez has mirado una vaca a los ojos? Son tan profundos y marrones y hermosos. He visto muchas vacas a los ojos porque soy de Wisconsin”.

Fue durante las vacaciones de invierno. Yo estaba en mi casa en Wisconsin; ella se había quedado en San Antonio, donde queda la universidad a la que íbamos.Después de divagar acerca de vacas y ojos en otro párrafo, escribí acerca de cómo, cuando me quedaba viendo su nuca durante la clase de física, parecía que las ecuaciones del pizarrón parecían crecer y salir de su cabello. Finalmente, por suerte,después de las vacaciones.Al día siguiente busqué su respuesta y en vez de eso encontré la carta en mi propia bandeja de entrada. Por culpa de los medicamentos me había enviado el correo a mí mismo en vez de mandárselo a ella.No intenté reenviarle la carta. Pero cuando la vi, al regreso de las vacaciones,. Ella se rió y luego me preguntó qué cirugía había tenido para tomar analgésicos.“Eso es un secreto”, le dije. “Necesitas autorización de seguridad. Voy a necesitar un escaneo de tus huellas dactilares y tu número de teléfono”.Hice la transición a los 15 años y, cuando llegué a la universidad, no tenía la intención de hablar con mis compañeros acerca de mi atípica infancia. Hasta entonces todo había salido bien, pero ahoraCuanto más coqueteábamos, más me daba cuenta de lo poco preparado que estaba para explicar mi historia.

Después de escuchar a un amigo que presumía de una conquista reciente, sentí una envidia amarga;Después de unas cuantas citas intenté explicárselo. Ya que ella es estudiante de medicina como yo, pensé que la explicación más sencilla era la médica: decidí contarle cómo,, cuando comencé la escuela secundaria mi médico me dijo que tenía disforia de género, y queAunque traté de mantener un tono de voz que me hiciera parecer seguro,y sentí calor incluso antes de que lograra decir la palabraBajé tanto la voz que los gruñidos de su estómago casi ahogaban lo que decía.Cuando terminé de hablar, se quedó muy quieta. Tomando mi mano, me dijo: “No tenía ni idea”.

Por supuesto que no tenía ni idea. Mido casi 1,80, tengo barba tupida y una manzana de Adán con la que una vez le piqué el ojo a una novia. ¿Qué me habría delatado?“Realmente no me importa, creo”, continuó. “Solo dime cuando diga algo estúpido, ¿de acuerdo? No sé mucho al respecto. En realidad no sé nada”.Para la semana siguiente, todo estaba bien.. Ella me dio de comer mi primer tikhi puri.Luego, una noche, mientras estábamos sentados en su coche, me enteré de queno era que yo fuera un hombre con dos cromosomas X, sino algo mucho más común:Sus padres, que habían emigrado a Texas desde India cuando ella tenía cinco años,en Estados Unidos, por lo que le prohibieron salir con alguien que no fuera indio.Parecía inevitable que fuéramos a tener unamás adelante, así que decidimos dejar de vernos. Esperaba que la racionalidad de la decisión nos consolara, pero no fue así.Muy pronto volvimos a sentarnos juntos en la clase de física. Observamos, tomamos notas y la imitamos. En una semana, ella estaba de vuelta en mi cama.

Después de los primeros días, cuando solo podía pensar en nuestra estupidez, la relación se había convertido en una, aunque con algunas limitaciones. No podía publicar fotos de nosotros juntos en línea ni hablar mientras ella se comunicaba con sus padres por teléfono.Encontré una forma de acceder al techo del centro estudiantil, donde íbamos a mirar las estrellas. Al principio hacía chistes sobre loque estábamos pero, a medida que nos hacíamos más cercanos,A ella de verdad no le importaba que yo fuera transgénero.; parecía como si finalmente hubiera saltado el último obstáculo para llegar

Le conté sobre las dificultades durante mis años de la escuela secundaria y la euforia de mi primer inyección de testosterona, los suicidios de amigos y aquel momento, después de la transición, en el que intentaba encontrar un equilibrio entre sentirme seguro y sentir que estaba perdiendo una identidad.Ella y yo seguimos juntos, y casi seguro nos vamos a separar. Nuestra relación se basa en el respeto mutuo y en la confianza, como en cualquier pareja sana, pero también en la negación.. Ambos lo sabemos, aunque creo que ella lo sabe más que yo.La lógica imprudente que uso para racionalizar mi compromiso con ella sin duda. Pero, por el momento, me da

Lade piel morena parece empeorar diariamente enHay días en que nos despertamos asustados,y, entre uno y otro, intentamos lidiar con nuestro

