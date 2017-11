La travesía de la vergüenza de la soltería

Publicidad

Para celebrar mi soltería había decidido cortarme todo el cabello y atravesar el país conduciendo mi coche,sino porque, según lo que había decidido, estaba bien. Mejor que bien,: a lo grande, deambulando, libres.Naturalmente, comencé a salir con alguien unas semanas antes de iniciar mi viaje. Entonces me acobardé y no me corté todo el cabello. Conduje, y cada vez que me enviaba un mensaje, cada vez que su dulce nombre iluminaba mi celular,Pasé por las montañas Rocosas y dormí al lado del Gran Lago Salado pero la parte del viaje que se quedó grabada en mi mente fue cuando llegué a Nevada, perdí el servicio celular al mediodía y no lo recuperé durante 24 horas. La señal se fue a media conversación con una amiga que se estaba divorciando. Me detuve para tomar una foto de la carretera que lucía iluminada por el sol y despejada hasta el infinito

Desde el principio, ese era el miedo que había esperado sentir. Sin recepción, nadie podía contactarme ni verme. ¿Y si mi auto quedaba atascado en el fango? ¿Si una serpiente me mordía cuando saliera a explorar?Me obligué a caminar. El cielo oscureció. Cayó lluvia helada y después granizo. Era un paisaje demasiado inhóspito para refugiarme ahí, así que regresé corriendo a mi auto.En el campamento, una joven pareja me espantó porque eran las únicas personas que estaban por ahí. Habían amarrado a su perro, que ladraba, a una estaca y colgaron banderas desde la cajuela abierta de su todoterreno, pero ya estaban levantando todo…Cerré la puerta y fingí que no los podía oír.Sin embargo, podían verme tan claramente como yo a ellos, y cuando me miré en sus ojos, vi a una persona que no lo estaba pasando bien. Mi soledad eclipsó todo lo demás acerca de mí; incluso me faltaba la compañía de una serie de mensajes de texto que dijeranpara convencerme de lo contrario.

Hay algo extraño en la soltería, en el sentido literal y también en el hecho de que implica una amenaza a las convenciones con las que la mayoría de las personas organizan sus vidas.Antes de que se cortara la llamada con mi amiga recién separada estuvimos hablando de la vergüenza., si consideramos que felicitar a los recién casados es la señal del logro de un objetivo universal.La mía era una vergüenza que había comenzado a explorar recientemente.

Después de todo, la vergüenza es dolor con algo más: nos muestra más sobre las comunidades donde vivimos y las historias que contamos de nosotros mismos. Lo que revelaba mi propia vergüenza era un deseo de conformarse. Y cuando percibí la soltería como algo afín a la extrañeza, me sentí agradecida con el recordatorio de la comunidad LGBT, acerca de que la convención no debe dictar cómo se definen las relaciones.Pero cuanto más he sido soltera, más me he dedicado a la compañía en forma de amistades cercanas que enriquecen mi vida.por encima de otro tipo de relaciones.Tengo una amiga que ha estado casada durante mucho tiempo y solía cuestionar por qué vivía sola hasta que nos dimos cuenta de que era injusto hacerlo sin cuestionar por qué ella vivía con una pareja. Otra amiga me recuerda que reivindicar la soltería de la manera en que las personas homosexuales alguna vez reivindicaron su orientación es una manera de adquirir poder.Aun cuando hacerlo sea un intento de consolarte, mientras estás asustado y solo, en un desierto sin fin, bajo una granizada repentina, atrapado en la burbuja de tu auto.O más tarde, cuando debes volver a aprender, como lo hice yo al final de la relación que tenía, que adueñarse de la soltería no solo significa contemplar la incomodidad de los demás; también

Primer paso: sal del auto. Había dejado de granizar. La pareja ya se había ido. Había una fuente termal en la que podía calentarme y un baño donde constantemente corría agua en dos regaderas termales.Adentro, descubrí que podía cerrar la puerta con seguro., pero cuando me quité el traje de baño y busqué mi reflejo en el espejo del muro, vi chancletas abandonadas, libros de bolsillo húmedos y botellas de champú… los rastros de otras vidas. Había nombres y mensajes grabados en la madera mojada. Alguien había pintado un corazón en la pared, o quizá solo era un frijol enorme.No obstante, la compañía no siempre mitiga la soledad.